Squid Game phiên bản đời thực ở Hàn Quốc

Cận cảnh tàu du lịch lớn nhất thế giới

Wonder of the Seas - tàu du lịch dài 362 m - đã rời xưởng đóng tàu ở Saint-Nazaire, Pháp, trong hành trình thử nghiệm kéo dài tới tháng 3/2022 trước khi chính thức ra mắt.