Sportstars: Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup

Trang Sportstars của Indonesia dẫn lời ông Yesayas Oktavianus, cựu ủy viên quản lý Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), về email mà FIFA đã gửi về việc chuyển quyền đăng cai U20 World Cup từ Indonesia sang Peru.

"Chính phủ Indonesia đã nhận được thư thông báo của FIFA nhưng chưa muốn công bố thông tin này chính thức đến người dân Indonesia", ông Yesayas tiết lộ khi tham gia chương trình podcast mang tên Good Radio Jakarta.

"Rất có thể chính phủ cấp cao đang làm việc với FIFA sau khi nhận được thư điện tử. Họ cần thêm thời gian để thuyết phục trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Liệu nỗ lực của họ có thành công hay Indonesia chấp nhận không được đăng cai U20 World Cup", ông chia sẻ.

Theo ông Yesayas, trong lá thư của FIFA cũng chỉ định Peru là nước thay thế Indonesia. Peru cũng là chủ nhà của VCK U17 World Cup lần thứ 17 diễn ra vào tháng 10/2023 tới đây.

Tuy nhiên, LĐBĐ Peru được cho đã từ bỏ ý định đứng ra đăng cai khi cần kinh phí để tái thiết cơ sở hạ tầng sau thiên tai.



Quyết định của FIFA đến sau khi họ hủy kế hoạch bốc thăm chia bảng U20 World Cup dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 ở Bali, Indonesia. Ngay sau đó, nhiều tin đồn cho rằng đất nước xứ vạn đảo sẽ bị tước quyền đăng cai.

Argentina ngay sau đó đã lên tiếng xin thay Indonesia làm chủ nhà. Báo chí Indonesia cũng chỉ ra ba quốc gia là ứng viên thay thế, bao gồm Peru, Argentina và Qatar. Đất nước nào đăng cai sẽ có quyền tham dự giải với tư cách là chủ nhà.

U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng ở 6 sân vận động. Với tư cách là chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết. U20 Việt Nam không vượt qua vòng bảng ở Uzbekistan nên không có vé tham dự.

