'Spider-Man: No Way Home' phá kỷ lục của 'Titanic'

Với đà tăng như hiện nay, "Spider-Man: No Way Home" được dự đoán vượt "Avengers: Infinity War" tại phòng vé Bắc Mỹ.

Theo New York Post, mức tăng đột biến các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron của Covid-19 không thể ngăn người hâm mộ ra rạp xem Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm về siêu anh hùng nhả tơ thu về 33 triệu USD trong tuần này, Deadline đưa tin.

Điều này nâng tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên 668,7 triệu USD , đưa No Way Home trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ sáu tại phòng vé Bắc Mỹ, vượt Titanic của James Cameron ( 659,3 triệu USD ).

Doanh thu của No Way Home tiếp tục tăng sau 4 tuần ra mắt. Ảnh: Sony.

Theo Deadline, với đà tăng như hiện tại, No Way Home có khả năng vượt bom tấn khác có sự tham gia của Tom Holland là Avengers: Infinity War ( 678,8 triệu USD ).

Không chỉ là bộ phim Người Nhện có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, No Way Home còn đóng góp đáng kể vào doanh thu phòng vé ảm đạm của thị trường Bắc Mỹ năm qua.

Theo công ty phân tích và đo lường Comscore, Spider-Man: No Way Home nâng doanh thu phòng vé năm 2021 của Sony gần bằng với Disney, nâng vị thế công ty với đối thủ cạnh tranh.

Theo Uproxx, con số trên chưa tính đến lạm phát. Doanh thu toàn cầu của Titanic là 2,2 tỷ USD (tương đương với 3,8 tỷ USD ) ngày nay. Trong khi đó Spider-Man: No Way Home chỉ đạt hơn 1,5 tỷ USD tại phòng vé quốc tế.

Nếu tính lạm phát, doanh thu toàn cầu của No Way Home chưa vượt qua được Titanic. Ảnh: 20th Century Fox.

Cùng với thành công thương mại, phần cuối của loạt Spider-Man do John Watt làm đạo diễn được giới phê bình đánh giá cao. Phim được chấm 93% từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes.

Johnny Oleksinski của The Post gọi No Way Home là tác phẩm "thỏa mãn sâu sắc" người xem. Ông đồng thời ca ngợi Tom Holland có màn trình diễn để đời trong phim.

"Nhân vật Peter Parker của Tom có cảm xúc mạnh mẽ, từ tình yêu đáng tin cậy đến cảnh đau khổ trong mưa. Bộ phim là màn trình diễn xuất sắc của nam diễn viên từ trước đến nay", Johnny Oleksinski viết.