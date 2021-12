‘Spider-Man: No Way Home’ mang về cho Sony lợi nhuận chưa từng có

Chuyên gia ước tính “Spider-Man: No Way Home” thu về hơn 600 triệu USD tiền lợi nhuận ròng. Đây là con số kỷ lục với Sony Pictures.

Spider-Man: No Way Home đã thu 1,06 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu (theo thống kê của Box Office Mojo). Đây là tác phẩm đầu tiên phát hành trong giai đoạn 2020-2021 đạt thành tích này. Spider-Man: No Way Home đang đuổi sát nút Spider-Man: Far From Home (2019) - tác phẩm hiện giữ ngôi phim có doanh thu phòng vé lớn nhất do Sony Pictures phát hành với 1,13 tỷ USD .

Doanh thu ước tính 1,75 tỷ USD

Các chuyên gia tại Hollywood dự báo Spider-Man: No Way Home sẽ thu ít nhất 1,75 tỷ USD trước khi rời rạp. Con số gồm 1 tỷ USD đến từ thị trường quốc tế (chưa bao gồm Trung Quốc) và 750 triệu USD đóng góp của phòng vé Bắc Mỹ. Hiện, bộ phim của đạo diễn Jon Watts đã ra rạp được 14 ngày và còn hơn một tháng phát hành độc quyền tại các cụm rạp trên toàn thế giới.

Theo ước tính, No Way Home đã kiếm về cho Sony Pictures khoản lãi ròng trị giá 242 triệu USD từ tổng doanh thu 1,06 tỷ USD . Trong tương lai, con số này có thể tăng 2,5 lần và đạt ngưỡng 610 triệu USD khi phim được phát hành trên cả các dịch vụ giải trí gia đình.

Với 470 triệu USD doanh thu nội địa sau 14 ngày, Spider-Man: No Way Home đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà Sony Pictures từng phát hành tại thị trường Bắc Mỹ.

Anthony D'Alessandro - biên tập viên chuyên trách mảng doanh thu phòng vé của Deadline - nhận xét nếu kịch bản trên thành hiện thực, Spider-Man: No Way Home sẽ trở thành tác phẩm có lợi nhuận ròng cao nhất Sony Pictures từng thực hiện. Hai phần phim trước trong bộ ba tác phẩm về Spider-Man của Tom Holland ghi nhận khoản lợi nhuận ròng lần lượt là 200 triệu USD (Spider-Man: Homecoming) và 339 triệu USD (Spider-Man: Far From Home).

Lợi nhuận ròng của No Way Home cũng được dự đoán sẽ vượt xa thành tích của nhiều bom tấn phòng vé từng thu trên 1 tỷ USD khác như Jumanji: Welcome to the Jungle ( 305,7 triệu USD ), Avengers: Infinity War ( 500 triệu USD ), Star Wars - Episode VIII: The Last Jedi ( 417,5 triệu USD ) và Star Wars - Episode IX: The Rise of Skywalker ( 300 triệu USD ).

Tác phẩm có lợi nhuận ròng cao nhất của Sony Pictures

D'Alessandro phân tích sau khi khấu trừ khoản ăn chia lợi nhuận với rạp, Sony Pictures sẽ nhận về khoảng 825 triệu USD từ tổng doanh thu bán vé ước tính 1,75 tỷ USD của No Way Home.

Danh tiếng của Spider-Man: No Way Home khi chiếu rạp chắc chắn sẽ giúp gia tăng lợi nhuận khi Sony bán bản quyền phim cho các công ty kinh doanh dịch vụ giải trí gia đình. Dù doanh thu không thể sánh bằng chiếu rạp, nhưng chi phí phát hành phim trên các nền tảng này lại thấp hơn nhiều. Lãi ròng Sony thu về từ việc bán bản quyền No Way Home sau khi phim rời rạp có thể cán mốc 405 triệu USD .

Sony Pictures cũng kiếm thêm 202 triệu USD từ các nhãn hàng để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của họ trong No Way Home.

Con số bao gồm 135 triệu USD lợi nhuận thu về từ việc bán bản quyền phim cho các nền tảng xem video trực tuyến, dịch vụ cho thuê phim và bán đĩa DVD; 80 triệu USD từ các dịch vụ giải trí gia đình bên ngoài nước Mỹ; 25 triệu USD từ các kênh truyền hình quốc gia Mỹ; 35 triệu USD từ dịch vụ truyền hình trả tiền Mỹ và 130 triệu USD nữa từ các kênh truyền hình quốc tế.

Tổng kết, Spider-Man: No Way Home sẽ mang về cho Sony Pictures khoản doanh thu 1,23 tỷ USD từ phòng vé và các dịch vụ giải trí gia đình. Sau khi khấu trừ 200 triệu USD cho khâu sản xuất, 248 triệu USD chi phí marketing, ăn chia với đối tác… số tiền còn lại sẽ vào khoảng 610 triệu USD . Đây là tổng lợi nhuận ròng của phim.