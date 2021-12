‘Spider-Man: No Way Home’ đang tạo nên lịch sử

“Spider-Man: No Way Home” đang tạo ra kỳ tích cho phòng vé toàn cầu trong những ngày cuối năm 2021. Phim thu về 93,6 triệu USD chỉ trong 48 giờ trước ngày chính thức phát hành.

Spider-Man: No Way Home là bộ phim siêu anh hùng cuối cùng ra mắt trong năm 2021. Tác phẩm - do Sony Pictures và Marvel Studios hợp tác sản xuất - đã hoàn thiện bộ ba phim về nhân vật Spider-Man do Tom Holland thủ vai được bắt đầu bằng Spider-Man: Homecoming (2017). Đây cũng là tác phẩm mở ra kỷ nguyên đa vũ trụ Marvel trên màn ảnh rộng.

Trước thời điểm ra mắt chính thức 17/12, phim đã công chiếu tại Los Angeles, Mỹ hôm 13/12 và có những suất chiếu sớm đầu tiên tại nhiều quốc gia. Những thống kê doanh thu đầu tiên gửi về từ khắp nơi trên thế giới đang dần biến viễn cảnh Spider-Man: No Way Home trở thành tác phẩm điện ảnh quan trọng nhất năm 2021 thành sự thật.

Doanh thu 93,6 triệu USD sau 48 giờ

Sáng sớm ngày 17/12 (giờ Mỹ), Deadline đưa tin Spider-Man: No Way Home đã kiếm được 50 triệu USD đầu tiên từ phòng vé Bắc Mỹ. Đây là số tiền thu về từ các suất chiếu sớm vào đêm thứ năm và rạng sáng ngày thứ sáu. Tại Bắc Mỹ, tác phẩm siêu anh hùng của đạo diễn Jon Watts đã trở thành phim Hollywood có doanh thu chiếu sớm đêm thứ năm cao thứ ba lịch sử.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) thay thế vai trò của Iron Man (Robert Downey Jr.) trong Spider-Man: No Way Home.

Tại các thị trường quốc tế, riêng trong ngày 15/12, Spider-Man: No Way Home đã thu 43,6 triệu USD từ 15 thị trường. Các quốc gia và vùng lãnh thổ đóng góp nhiều nhất vào con số này gồm có Anh, Hàn Quốc, Mexico, Pháp, Nga, Italy, Đài Loan.

Tại Anh, Spider-Man: No Way Home đã bán được 10,1 triệu USD tiền vé - tương đương 23% tổng doanh thu chiếu sớm của phim. Con số đưa No Way Home trở thành tác phẩm có doanh thu khởi chiếu trong ngày thứ tư cao nhất tại Anh. Phim kiếm được số tiền cao gấp 1,5 lần thành tích 6,6 triệu USD mà No Time to Die từng đạt được trong ngày đầu tiên phát hành.

Tại Hàn Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai châu Á - No Way Home xác lập kỷ lục phim có doanh thu ngày chiếu mở màn cao nhất trong đại dịch với 5,28 triệu USD . Sau hai ngày, ước tính phim đã kiếm được 8,58 triệu USD , chiếm 95% tổng doanh thu phòng vé.

Đáng nói, trong những tháng gần đây, doanh thu ba ngày cuối tuần từ rạp chiếu phim Hàn Quốc thường dao động trong mức 5- 6 triệu USD . Việc No Way Home kiếm được gần 9 triệu USD chỉ sau hai ngày giữa tuần hứa hẹn tháng cuối năm rực rỡ cho phòng vé xứ kim chi.

Tại Mexico, bộ phim do Tom Holland thủ vai chính đã thu 9 triệu USD trong ngày 15/12, trở thành tác phẩm có doanh thu khởi chiếu cao nhất lịch sử. Ở Pháp, doanh thu mở màn của No Way Home cao hơn 2% thành tích Avengers: Endgame (2019) từng đạt được, cán mốc 4,3 triệu USD .

Bảng xếp hạng phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Nga cũng có sự thay đổi sau khi Spider-Man: No Way Home ra rạp. Tác phẩm siêu anh hùng của đạo diễn Jon Watts đã leo lên vị trí thứ ba sau 24 giờ khởi chiếu với 3,5 triệu USD .

Tại Italy, phim trở thành tác phẩm do Sony Pictures phát hành có doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử với 3,4 triệu USD . Dữ liệu của Sony cũng chỉ ra tại Đài Loan, Spider-Man: No Way Home đã bán được 1,4 triệu USD tiền vé.

Cơ hội trở thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ 2021

Với 50 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 43,6 triệu USD từ phòng vé quốc tế, doanh thu toàn cầu của Spider-Man: No Way Home đã cán mốc 93,6 triệu USD ngay trước thời điểm khởi chiếu chính thức. Đây là thành tích đáng nể với một bộ phim điện ảnh, và trở thành kỳ tích khi đại dịch Covid-19 vẫn chưa bị đẩy lùi.

Theo phân tích của cây bút Tom Brueggemann từ IndieWire, tại Bắc Mỹ, bất kỳ bộ phim nào kiếm được hơn 40 triệu USD từ các suất chiếu sớm đêm thứ năm, nó sẽ thu hơn 200 triệu USD vào ba ngày cuối tuần tiếp theo. Đây là một tín hiệu mừng cho Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home xếp sau Avengers: Endgame (2019) và Star War - Episode VII: The Force Awakens (2015) trên bảng xếp hạng phim có doanh thu chiếu sớm vào đêm thứ năm cao nhất phòng vé Bắc Mỹ.

Trong lịch sử Hollywood, chỉ có hai bộ phim phát hành vào tháng 12 từng thu nhiều hơn 200 triệu USD sau ba ngày phát hành tại Bắc Mỹ. Đó là Star War - Episode VII: The Force Awakens (thu 248 triệu USD vào năm 2015) và Star War - Episode VIII: The Last Jedi (thu 227 triệu USD vào năm 2017). Tương tự No Way Home, hai bộ phim đều phát hành vào giữa tháng 12.

Trong tuần đầu ra rạp, khả năng cao No Way Home sẽ vượt Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings và trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ 2021. Shang-Chi đã giữ thành tích này từ tháng 9 với 224 triệu USD . Với đà tăng hiện tại, Spider-Man: No Way Home có thể đạt cột mốc này trong 72 giờ tới.

Theo Brueggemann, tác phẩm siêu anh hùng của Sony Pictures có khởi đầu thuận lợi nhờ đẩy sớm giờ các suất chiếu đầu tiên (15h thay vì 19h như thông lệ), các phòng chiếu IMAX hoạt động hết công suất, nhà rạp bán được nhiều vé ở mức giá cao hơn và có ít tựa phim đủ sức cạnh tranh. Đây sẽ tiếp tục là lợi thế để doanh thu No Way Home tăng nhanh trong những ngày tới.

Spider-Man: No Way Home cũng là liều thuốc trấn an phòng vé toàn cầu sau một tuần chỉ toàn tin xấu. West Side Story - bộ phim ca vũ nhạc được đầu tư kinh phí 100 triệu USD của Steven Spielberg - chưa thu nổi 20 triệu USD từ các rạp chiếu sau 10 ngày phát hành. Cineworld, công ty mẹ của chuỗi rạp chiếu Regal, nhận án phạt gần 1 tỷ USD . Tương lai gần, thị trường điện ảnh đầu 2022 được dự đoán sẽ kém sôi động khi một số hãng phim tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phát hành.

Trước mắt, Spider-Man: No Way Home đã có một khởi đầu ấn tượng. Tuy nhiên, người hâm mộ và các chuyên gia sẽ phải chờ tới hết ngày 19/12 để có cái nhìn toàn cảnh về thành công sớm của tựa phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, đến lúc này, No Way Home đã một lần nữa chứng minh vai trò trụ cột của các thương hiệu điện ảnh nhiều phần - đặc biệt là chùm tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh Marvel - với tồn vong ngành công nghiệp chiếu bóng.