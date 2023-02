SpaceSpeakers xin lỗi vì biểu diễn gợi dục

Công ty quản lý của Binz, SOOBIN, Rhymastic xin lỗi vì chương trình SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik có nhiều phần trình diễn gợi dục gây tranh cãi.

Một ngày sau khi bị Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM xử phạt vì đêm nhạc SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik trái thuần phong mỹ tục, công ty SpaceSpeakers đã lên tiếng xin lỗi.

“Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý khán giả. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi xin nhận trách nhiệm cho những thiếu sót tại chương trình như UBND TP.HCM đã nêu ra. Chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc lần này để không xảy ra sai sót tương tự, đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực cho thị trường âm nhạc Việt Nam”, SpaceSpeakers cho biết.

SpaceSpeakers cũng giải thích họ là công ty quản lý các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc như SOOBIN, Binz, Tín Lê, Rhymastic… Trong khi đó, đơn vị bị xử phạt là đối tác của SpaceSpeakers để thực hiện SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik. Do đó, SpaceSpeakers cũng như các nghệ sĩ trong công ty không bị đình chỉ hoạt động 18 tháng như dư luận bàn tán những ngày qua.

SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik có nhiều tiết mục bị chỉ trích gợi dục.

Ngày 1/1, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt số tiền 110 triệu đồng vì "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" trong chương trình biểu diễn nghệ thuật SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik.

Văn bản xử phạt nêu rõ tiết mục They Said của Binz có vũ công mặc trang phục tương tự quần áo lót. Việc vũ công biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ không phù hợp với văn hóa, truyền thống người Việt Nam. Ngoài ra, tiết mục Forget About Her cũng bị đánh giá gợi dục, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự bikini.

SpaceSpeakers Live Concert – The Kosmik diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 tối 12/11/2022. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, SOOBIN, 16 Typh...

Ngay sau đó, nhiều tiết mục trong chương trình gây tranh cãi vì có yếu tố gợi dục. Ở tiết mục They Said, Binz xuất hiện trên chiếc giường cùng nữ người mẫu. Rapper thậm chí làm động tác đổ bia lên ngực vũ công.

Hầu hết tiết mục trong live show đều có sự hỗ trợ của những người mẫu nước ngoài nóng bỏng. Ở các góc khán đài, một số vũ công còn múa cột. Ở tiết mục Forget About Her của JustaTee, một vũ công mặc trang phục hở hang, ôm sát cơ thể, thực hiện những động tác vũ đạo táo bạo trên cây đàn piano mà nam ca sĩ đang chơi.

Theo quan sát của phóng viên, chương trình không dán nhãn, cảnh báo hay kiểm soát độ tuổi ở trên vé. Ở cổng, ban tổ chức cũng không kiểm tra độ tuổi, khán giả chỉ cần trình vé là có thể vào nhà thi đấu. Chương trình công khai chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội và đang nhận tranh luận từ khán giả.

Trao đổi với Zing về chiều 13/11/2022, đại diện SpaceSpeakers phản hồi: "Trước thềm sự kiện, SpaceSpeakers đã truyền thông về các quy định khi vào concert, trong đó có đề cập việc show diễn dành cho khán giả có độ tuổi từ 18 trở lên. Với những trường hợp phụ huynh dắt trẻ em theo chưa đủ 18 tuổi thì phải tự chịu trách nhiệm quản lý trẻ, nếu không thì sẽ không được vào concert".