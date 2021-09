Soyu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý sau 11 năm

Sau thời gian dài đồng hành cùng Starship Entertainment, Soyu xác nhận không gia hạn hợp đồng. Nữ ca sĩ muốn tìm kiếm cơ hội mới.

Ngày 8,9, Allkpop đưa tin, nữ ca sĩ Soyu đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Starship Entertainment. Cô hiện hoạt động tự do đồng thời tìm kiếm một công ty mới.

Ngay sau đó, Starship Entertainment xác nhận tin này trong một tuyên bố chính thức về Soyu: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết với Soyu nhưng cô ấy quyết định không gia hạn hợp đồng. Chúng tôi muốn thông báo với mọi người rằng hợp đồng độc quyền của Soyu đã chấm dứt".

Soyu chính thức chấm dứt hợp đồng với Starship Entertainment.

Starship cho biết thêm: "Soyu đã tỏa sáng trong giới giải trí với tư cách là nghệ sĩ xuất sắc trong 11 năm qua. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô ấy vì đã gắn bó với công ty kể từ khi còn là thực tập sinh, thành viên của SISTAR và là nghệ sĩ solo. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Mặc dù hợp đồng đã kết thúc, chúng tôi chân thành ủng hộ và mong Soyu luôn có tương lai hạnh phúc trong khởi đầu mới".

Cuối thông báo, Starship gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã ủng hộ Soyu trong thời gian qua. "Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã dành tình cảm cho Soyu. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục thể hiện sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của cô ấy", công ty quản lý cho hay.

Soyu sinh ngày 12/2/1992, tại Jeju, Hàn Quốc. Cô từng là thực tập sinh của Cube Entertainment, trở thành thành viên dự bị của 4 Minute trước khi gia nhập SISTAR vào năm 2010.

SISTAR từng đạt được nhiều thành công với các hit như So Cool, Loving you, Alone, Give it to me, Touch my body…

Ngày 12/2017, Soyu ra mắt solo với single The Night khi SISTAR tan rã. Năm 2018, cô trở thành huấn luyện viên thanh nhạc trong chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 48 cùng Lee Hong Ki. Đến tháng 7/2020, Soyu quay trở lại với bài hát mới Gotta Go. Nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ về diện mạo mới cá tính và quyến rũ.