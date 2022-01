Soyeon (T-ara) kết hôn với cầu thủ bóng đá kém 9 tuổi

Soyeon có mối quan hệ kín tiếng với cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân vào tháng 11.

Ngày 18/1, Sport Chosun đưa tin Soyeon, cựu thành viên nhóm T-ara, thông báo kết hôn với bạn trai là cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min. Tin tức này được công ty quản lý Think Entertainment xác nhận trên truyền thông.

Theo Think Entertainment, hôn lễ của Soyeon sẽ tổ chức vào tháng 11, thời điểm Jo Yoo Min kết thúc mùa bóng với Suwon FC. Nữ nghệ sĩ hiện hỗ trợ bạn trai hoàn thành mùa giải, đồng thời chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới. Công ty quản lý hy vọng công chúng sẽ ủng hộ và tin tưởng vào hôn nhân của cả hai, cũng như hoạt động nghệ thuật trong tương lai của Soyeon.

Sport Chosun cho biết Soyeon và Jo Yoo Min hẹn hò được 3 năm. Trong thời gian yêu đương, cả hai kín tiếng trong quan hệ.

Soyeon và Jo Yoo Min. Ảnh: Koreaboo.

Soyeon sinh năm 1987, ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và dẫn đầu cơn sốt nhạc retro nhờ những ca khúc như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly… Năm 2017, Soyeon rời nhóm và hoạt động với tư cách ca sĩ solo, diễn viên trong showbiz Hàn Quốc.

Trong khi đó, chồng sắp cưới của Soyeon là Jo Yoo Min sinh năm 1996. Anh kém cựu thành viên nhóm T-ara 9 tuổi. Jo Yoo Min đang chơi vị trí tiền vệ cho Suwon FC tại giải hạng Nhất K-League. Năm 2018, anh từng cùng tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD.