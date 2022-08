Sốt vé chung kết VBA 2022

Ba trận đầu tiên trong chuỗi chung kết VBA giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes đều đã hết vé chỉ sau vài giờ mở bán.

Loạt trận chung kết VBA 2022 diễn ra từ ngày 28/8. Chung kết diễn ra ít nhất 3 trận và đã tạo nên cơn sốt vé trong cộng đồng bóng rổ. Đây là điều dễ hiểu bởi Saigon Heat và Hanoi Buffaloes là hai CLB sở hữu lượng cổ động viên hùng hậu nhất VBA hiện tại. Nó cũng cho thấy bóng rổ đang tiếp tục có một vị thế vững mạnh hơn trong làng thể thao Việt Nam.

Heat có lần thứ ba liên tiếp vào chung kết VBA. Ảnh: VBA.

Heat đối đầu Buffaloes được xem là trận chung kết trong mơ của VBA. Với Heat, họ đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên ở VBA lập three-peat (3 chức vô địch liên tiếp). Còn Buffaloes lần đầu tiên trở lại chung kết từ năm 2018.

Theo thể thức chung kết VBA, hai đội sẽ vào chơi chung kết theo thể thức best of five (đấu 5 trận, thắng 3). Là đội dẫn đầu sau giai đoạn reguar season (mùa giải chính), Heat có lợi thế được chơi trên sân nhà trong hai trận đầu tiên. Trận chung kết một sẽ diễn ra vào ngày 28/8 trên sân CIS của Heat.

VBA là giải bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, thành lập từ năm 2016. Từ một môn thể thao không phổ biến, nghiệp dư ở Việt Nam, sự xuất hiện của VBA giúp nền bóng rổ Việt Nam "lột xác". Qua từng mùa, lượng CĐV theo dõi ngày càng lớn, xuất phát từ nhóm học sinh, sinh viên và đã lan tỏa đến nhiều lớp khán giả.

Bóng rổ Việt Nam có cú hích thật sự kể từ SEA Games 31. Ở đó, hai đội tuyển bóng rổ nam, nữ bùng nổ, kéo cả nghìn người hâm mộ tới sân. Tuyển nữ và nam cũng giành HCB ở thể thức 3 đấu 3, là cột mốc lịch sử của bóng rổ Việt Nam ở SEA Games.

Sáu năm trước, VBA ra đời với 5 đội, gồm Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings, Hanoi Buffaloes, Cantho Catfish và Danang Dragons. Sau 7 năm, VBA có thêm hai đội bóng là Thang Long Warriors (2017) và Nha Trang Dolphins (2020).

Lực lượng cầu thủ chinh chiến ở VBA gồm ba nhóm nội binh, Việt kiều và ngoại binh. VBA đã tuyển chọn, đưa về Việt Nam một loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng, là nguồn bổ sung để đội tuyển nâng tầm chuyên môn. Năm nay, VBA cho phép các đội bóng sử dụng hai ngoại binh với điều kiện tổng chiều cao của họ không quá 4 m. Dàn ngoại binh VBA ngày càng chất lượng, do đó nâng mặt bằng chuyên môn đi lên.

Mục tiêu lớn nhất của VBA vẫn là tăng cơ hội cọ xát, thăng tiến cho dàn cầu thủ nội. Sự chuyên nghiệp của giải đấu giúp Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản và nhiều cầu thủ nội khác tiến bộ nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng ở VBA bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo trẻ. Từ 2-3 năm tới, các đội bóng hứa hẹn trình làng thế hệ cầu thủ bóng rổ mới, được đào tạo bài bản, định hướng chuyên nghiệp thay vì đi lên từ phong trào như vài năm trước.