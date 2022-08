Sooyoung (SNSD) tập cơ bụng để đóng cặp với Ji Chang Wook

Thành viên Sooyoung của SNSD tiết lộ cô lên cơ bụng để đóng phim mang đề tài chữa lành (healing) “If You Wish Upon Me’’.

Tại buổi họp báo cho bộ phim mới của đài KBS vào ngày 10/8, Sooyoung chia sẻ: "Sau khi nhận vai, tôi tập thể dục chăm chỉ. Tôi không phải kiểu người thích rèn luyện cơ bắp, vì vậy tôi nghĩ mình nên cải thiện sức mạnh thể chất cơ bản. Trong quá trình luyện tập, tôi cảm thấy những người luôn nỗ lực tập gym thật tuyệt vời. Tôi cũng tăng cơ bụng, nhưng chỉ có cánh tay của tôi được lên hình”.

Sooyoung trong phim mới.

Cũng trong buổi họp báo, Sooyoung thổ lộ cô thích cách nhân vật được thể hiện trên phim.

Trùng hợp là vai diễn của cô cũng có nét tương đồng thành viên cùng nhóm YoonA trong Big Mouth đang phát sóng.

“Đều là y tá nhưng YoonA là y tá của một bệnh viện đa khoa còn tôi là y tá của trung tâm tế bần”, Sooyoung nói thêm.

Trên Soompi, đội ngũ sản xuất phim tiết lộ: “Choi Sooyoung diễn nhập tâm. Cô tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ và tươi sáng cho bộ phim. Hơn nữa, Sooyoung không nề hà gian khổ để tô bật những nét quyến rũ tương phản giữa một y tá thiên thần và một người nghiện vận động”.

Hình ảnh tập luyện trên trang cá nhân của nữ diễn viên.

Trong If You Wish Upon Me, Sooyoung vào vai nữ y tá tinh tế và vui vẻ Seo Yeon Joo. Chuyện phim xoay quanh Yoon Gyeo Rae do Ji Chang Wook thủ vai. Anh phục vụ cộng đồng tại một bệnh viện tế bần và đáp ứng nguyện vọng cuối cùng trước khi lìa đời của các bệnh nhân.

Người xem mong chờ quá trình Yoon Gyeo Re vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào, cũng như Seo Yeon Joo sẽ giúp anh bắt đầu cuộc đời mới ra sao sau khi họ gặp nhau.

Sooyoung tên thật là Choi Soo Young, sinh năm 1990. Năm 2007, cô ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD. Cô bắt đầu dấn thân vào diễn xuất kể từ năm 2008, với Hello Schoolgirl và Oh! My Lady. Ngoài ra, Sooyoung còn được biết tới với mối tình bền bỉ kéo dài 10 năm với tài tử của Prison Playbook - Jung Kyung Ho.

If You Wish Upon Me lên sóng vào ngày 10/8.