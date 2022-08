Soo Young (SNSD) mất hẳn khứu giác

Soo Young cho biết cô buồn vì không thể ngửi được hương hoa. Nữ ca sĩ mất khứu giác sau khi mắc Covid-19.

Tờ New1 đưa tin trong chương trình Soshi Tam Tam phát ngày 16/8, Soo Young chia sẻ về hậu quả sau khi mắc Covid-19. Nữ ca sĩ thú nhận không thể ngửi thấy mùi hương dù đã đưa bông hoa lên sát mũi. Cô nói trong chương trình: "Tôi đã mất hẳn khứu giác sau khi nhiễm virus. Điều này thật đáng buồn”.

Gần đây, Soo Young đảm nhận vai nữ chính trong phim If You Wish Upon Me. Cô tiết lộ sau khi nhận vai đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng đẹp. "Tôi không thích cơ bắp, vì vậy tôi muốn tập để cải thiện sức khỏe và thể chất. Tôi cảm thấy những người luôn nỗ lực tập luyện thật tuyệt vời. Đó là động lực của tôi khi tập luyện. Tôi cũng tăng cơ bụng, nhưng chỉ có cánh tay được lên hình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Soo Young bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngày 5/8, Soo Young cùng nhóm nhạc SNSD phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Forever 1. Đây là lần quảng bá đầu tiên của nhóm sau hơn 5 năm vắng bóng. Forever 1 cũng là album kỷ niệm 15 năm ra mắt của SNSD.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Soo Young tâm sự: “Chúng tôi nói với Kenzie các thành viên muốn công chúng nhớ về Into the New World ngay khi họ nghe bài hát lần này. Khi phát hành Into the New World vào năm 2007, chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa bài hát mà chỉ làm việc chăm chỉ để thể hiện ca khúc một cách tràn đầy năng lượng. Qua thời gian, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của ca khúc hơn. Do đó, chúng tôi hy vọng bài hát lần này có thể trở thành một phiên bản khác của Into the New World. Tôi hy vọng nhiều người hát theo nó”.

Tuy nhiên, sản phẩm gần đây vướng tranh cãi vì có bối cảnh giống hệt logo kỷ niệm 15 năm thành lập của công viên giải trí Tokyo DisneySea. Tối 14/8, đạo diễn của MV Forever 1 là Shin Hee Won xin lỗi và thừa nhận việc ăn cắp thiết kế.