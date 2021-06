Sony ra mắt WF-1000XM4 đối đầu với AirPods Pro, Galaxy Buds Pro

Sony vừa cho ra mắt mẫu tai nghe true wireless mới có tên WF-1000XM4. Đây là phiên bản kế nhiệm của mẫu WF-1000XM3 (ra mắt nửa cuối 2019). Model mới này có kiểu dáng khá nhỏ gọn. Sony cho biết tai nghe WF-1000XM4 nhỏ và nhẹ hơn khoảng 10% so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, hộp sạc cũng được làm nhỏ hơn 40% so với hộp sạc WF-1000XM3. Ảnh: The Verge.