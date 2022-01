'Sống mạnh' - cách người trẻ đương đầu khó khăn để trưởng thành

Quá trình trưởng thành không tránh khỏi những thách thức, khó khăn. Người trẻ phải đương đầu nghịch cảnh mới có thể hoàn thiện bản thân.

John Logie Baird - nhà vật lý học nghiên cứu tiên phong về vô tuyến điện trên thế giới - từng chia sẻ: “Những khó khăn trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua”.

Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua không ít thử thách để tôi luyện bản thân. Giữa kẻ chùn bước trước sóng gió và người dám dũng cảm vượt qua, sự khác biệt nằm ở lựa chọn cách sống, thái độ sống.

Cuộc sống luôn mang đến liên tiếp khó khăn, thách thức, buộc chúng ta lựa chọn dừng lại hoặc mạnh mẽ đương đầu. Thử thách thời còn đi học chỉ là những bài kiểm tra hay thi cuối kỳ, nhưng đến khi trưởng thành, thử thách luôn đón đợi chúng ta mỗi sáng thức dậy. Công việc căng thẳng, áp lực cơm áo gạo tiền, các vấn đề về sức khỏe hay những mối quan hệ,… khiến chúng ta quay cuồng, chao đảo như đứng giữa vòng xoáy tưởng chừng vô tận.

Dịch Covid-19 có lẽ là thời điểm tất cả đều thấm thía những khó khăn, bất trắc khôn lường của cuộc sống. SARS-CoV-2 là kẻ thù vô hình nhưng lại có sức công phá nặng nề, bao trùm nỗi sợ hãi và bất an lên cả thế giới. Nền kinh tế suy giảm, các quốc gia đóng cửa biên giới, con người bị hạn chế đi lại, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng sau mỗi lần biến chủng mới hoành hành.

Đợt giãn cách xã hội, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi với những yêu cầu “work from home” (làm việc tại nhà) mà chẳng khác nào “work all day” (làm việc cả ngày). Khi cả gia đình phải ở nhà 24 giờ 7 ngày, xích mích hay va chạm là điều khó tránh khỏi. Những buổi tranh luận, cãi cọ, áp lực chu toàn việc nhà và đảm bảo deadline công ty trở thành gánh nặng đè trĩu trên vai. Tổ ấm tưởng chừng là nơi trú ẩn thư giãn, hóa ra lại không thể thả lỏng để nghỉ ngơi.

Thực tế này đã được phần nào phản ánh qua MV Sống mạnh allday - sản phẩm kết hợp giữa rapper Yuno Bigboi và Panasonic. Lấy chất liệu từ cuộc sống thường ngày, ca từ bài hát khiến nhiều người đồng cảm như mình là nhân vật chính: “Nghe tiếng cãi vã từ đằng trước ra đằng sau/ Chỉ vì chuyện nhà ai rửa chén ai rửa rau/ Nghe tiếng nước nghẹt ngạt khiến mình không hiểu được nhau/ Đợi cho nước này chảy đầy thau thì đợi tới khi bạc đầu”.

Đôi khi, chỉ vì một phút yếu đuối, nản lòng và không giữ được bình tĩnh, những vấn đề “nhỏ như mắt muỗi”, như nước chảy yếu cũng có thể khiến gia đình cãi vã, cuộc sống đảo lộn.

Bức tranh ảm đạm ấy sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, nhưng chúng ta có thể vẽ nên những màu sắc tươi sáng hơn bằng cách lựa chọn quan điểm sống mạnh mẽ, tích cực, bắt đầu từ hành động nhỏ nhất.

Đúng như cái tên, Sống mạnh allday khuyến khích chúng ta lựa chọn cách sống mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và bình tĩnh giải quyết vấn đề, bởi thử thách là để vượt qua chứ không phải lý do khiến ta chùn bước. Chỉ khi chọn “sống mạnh”, ta mới đủ bản lĩnh và tinh thần để vững vàng bước tiếp thay vì chấp nhận dừng lại, nhận thua cuộc.

Với hình ảnh tái hiện những cảnh “dở khóc dở cười” quen thuộc, màu sắc bắt mắt cùng hiệu ứng ấn tượng, Sống mạnh allday cho thấy sự kết hợp sáng tạo, đổi mới đột phá giữa Yuno và thương hiệu máy bơm Panasonic. Cũng như chiếc máy bơm với giải pháp “song bơm hợp bích” kết hợp tính năng đẩy cao và tăng áp giúp hoạt động trơn tru, mạnh mẽ cả ngày dài, con người cũng cần sống linh hoạt, trau dồi sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách trên đường đời.

Trên nền beat bắt tai, giai điệu rap trẻ trung, sôi động, lời bài hát “thấm” đến từng chữ như thức tỉnh người nghe, mang đến sự phấn chấn và thổi bùng ngọn lửa bên trong. Máy bơm tưởng chừng là sản phẩm nặng tính kỹ thuật, khô khan, cứng nhắc, nhưng qua MV của Yuno lại xuất hiện nhẹ nhàng và trở thành bạn đồng hành không thể thiếu, giúp giải quyết được nhiều khúc mắc trong gia đình.

Chỉ vài lần lắng nghe, khán giả đã có thể thuộc lòng điệp khúc như một bài thơ: “Như cơn mưa trên cao/ Dòng nước chảy ào ào all day/ Cuốn trôi đi nước mắt/ Những muộn phiền trước mắt/ Như cơn mưa trên cao/ Dòng nước chảy ào ào all day/ Trôi hết những thứ nặng lòng/ Hàng ngày khoẻ mạnh all day”.

Nếu sự cố nghẹt ống, tắc vòi, nước chảy tí tách từng là nguồn cơn khiến mọi người chán ngán, cãi cọ, máy bơm Panasonic mang tới nguồn nước chảy trơn tru sẽ là trợ thủ đắc lực giải quyết nhanh gọn muộn phiền, “cuốn trôi hết những thứ nặng lòng” của một ngày dài.

Bí quyết giúp máy bơm có khả năng tạo ra dòng nước “ào ào all day” là nhờ công suất tới 200 W với ngoại hình hiện đại, buồng bơm bằng gang, nắp buồng bơm cùng cánh bơm bằng đồng có khả năng chịu ma sát và nhiệt độ cao, đảm bảo lưu thông nước ổn định, giúp máy bền bỉ, tiết kiệm điện tối ưu. Thiết kế nhỏ gọn của máy còn cho phép lắp đặt và bảo dưỡng dễ dàng.

Với sự kết hợp cả hai tính năng đẩy cao và tăng áp, máy bơm Panasonic mang lại sức nước tối đa cho các hộ gia đình đang gặp tình trạng nước yếu, nước không ổn định, đặc biệt ở những tầng trên cao. Nhờ đó, các hoạt động thường nhật như sử dụng vòi sen, máy giặt, bồn rửa bát... đều diễn ra trơn tru, tiện lợi, xua tan những bất tiện trong sinh hoạt.

Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại và không ngừng cải tiến kỹ thuật, máy bơm Panasonic có khả năng cung cấp lưu lượng nước tới 45 lít/phút. Ngoài ra, máy được trang bị thêm hai lớp cách nhiệt giúp đảm bảo an toàn, chống chập điện, chống ăn mòn và ngắn mạch. Khi nhiệt độ cao trên 130 độ C, máy sẽ tự động ngắt, cùng với lõi quay motor được phủ lớp chống rỉ sét, mang đến khả năng hoạt động liên tục 8.000 giờ không ngừng nghỉ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình.

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật, bất kỳ ai cũng phải đối mặt với khó khăn, trở ngại gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Thay vì chỉ ngồi một chỗ chán nản, hãy lựa chọn cách sống mạnh mẽ, giữ vững bản lĩnh và đi tìm những biện pháp giải quyết vấn đề triệt để. Đó mới là cách chúng ta giành phần thắng trước mọi thách thức để tự lập và trưởng thành.