Song Joong Ki bức xúc với tin đồn về vợ ngoại quốc

Song Joong Ki trở thành ngôi sao trang bìa số tháng 3 của tạp chí GQ Hàn Quốc. Trong bài phỏng vấn, tài tử xứ Hàn chia sẻ về cuộc sống, công việc của anh ở thời điểm hiện tại.

Diễn viên 37 tuổi nói: "Tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi không phải kiểu người quá xúc động. Tôi biết rằng mình đang đi qua những trải nghiệm mới mẻ. Mọi thứ đã thay đổi. Lập gia đình và có con là hai trong số những mục tiêu trong cuộc đời tôi. Vì thế, tôi phấn khích và có chút lo lắng, theo hướng tích cực. Tôi đang cố gắng để giảm bớt sự lo lắng".

Khi được hỏi về tính cách của Katy Louise Saunders, Song Joong Ki nói đó là người phụ nữ đáng tin cậy, tốt bụng và chỗ dựa vững chắc cho anh.

Song Joong Ki chia sẻ lường trước được phản ứng của công chúng khi anh và Katy Louise Saunders đến với nhau. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn không khỏi bức xúc trước những tin đồn không đúng sự thật về vợ.

"Ngoài tên trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp, hầu hết tin đồn khác đều sai sự thật. Tôi thật sự rất tức giận, thất vọng. Lúc đó, Katy nói: 'Anh không cần phải thể hiện sự bức xúc'. Cô ấy là người như vậy đó. Katy luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực. Chúng tôi cố gắng cân bằng lẫn nhau", Song Joong Ki chia sẻ.

GQ cũng đăng tải bộ ảnh mới của tài tử kèm chú thích: "Song Joong Ki trong concept mùa xuân - thời điểm thích hợp cho khởi đầu mới. Anh ấy đã thông báo về việc bước ra khỏi vạch xuất phát và hướng tới tương lai".

Trước đó, ngày 30/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki thông báo kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Katy Louise Saunders đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 8.

Ngày 16/2, Song Joong Ki cùng vợ có mặt tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon. Anh có cử chỉ ân cần, luôn quan tâm và đi bên cạnh vợ. Osen đưa tin khi tới cửa lên máy bay, Song Joong Ki cùng vợ gửi lời cảm ơn khán giả, truyền thông vì được chúc mừng đám cưới.

