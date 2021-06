Song Hye Kyo, Song Joong Ki và dàn sao 'Hậu duệ mặt trời' sau 5 năm

Thành công từ "Hậu duệ mặt trời" đã giúp dàn diễn viên chính có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sau 5 năm, Song Joong Ki và Kim Ji Won đều có thêm nhiều dự án mới.

Dàn sao 'Hậu duệ mặt trời' thay đổi sau 5 năm "Hậu duệ mặt trời" là cột mốc đáng nhớ của các diễn viên Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Goo và Kim Ji Won. Bộ phim đưa tên tuổi của dàn diễn viên sang bước ngoặt mới.

Theo truyền thông xứ kim chi, 5 năm kể từ ngày chính thức lên sóng song Hậu duệ mặt trời vẫn được coi là một trong những bộ phim có sức lan tỏa mạnh mẽ bậc nhất của truyền hình Hàn Quốc.

Tờ Korea Times nhận định không chỉ đạt thành công lớn về mặt thương mại, bom tấn truyền hình năm 2016 còn đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp của dàn diễn viên, đặc biệt là 2 bộ đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Jin Woo - Kim Ji Won. Từ đó đến nay, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn chính đều có nhiều thay đổi.

Cuộc sống đời tư

Chuyện tình bác sĩ - quân nhân trong phim đã trở thành câu chuyện thực ngoài đời khi chưa đầy hai năm sau khi phim lên sóng, cặp Song Joong Ki - Song Hye Kyo tuyên bố về chung một nhà với một đám cưới thế kỷ gây chấn động giới giải trí châu Á.

Thời điểm đó, họ được coi là cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất showbiz Hàn. Điều này không chỉ thể hiện qua khối tài sản "khổng lồ" mà còn ở vị thế hàng đầu của hai vợ chồng trong giới showbiz. Năm 2018, họ được truyền thông công bố lọt top 10 nhân vật quyền lực nhất ngành giải trí do tạp chí Forbes bình chọn.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm kết hôn, bộ đôi bất ngờ thông báo “đường ai nấy đi” với hàng loạt lùm xùm xảy ra xung quanh câu chuyện đời tư. Cuộc ly hôn xảy ra gây chấn động truyền thông châu Á, cũng giống như cách dư luận đã chấn động trước thông tin lễ cưới thế kỷ của Song - Song khi công bố. Hệ lụy của cuộc ly hôn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Sau khi ly hôn, Song Joong Ki lựa chọn cách ở ẩn, xa rời giới giải trí. Theo Koreaboo, trong suốt 5 tháng hậu ly hôn, khán giả gần như không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của Song Joong Ki trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Khi trở lại đóng phim, Song Joong Ki xuất hiện với hình ảnh tiều tụy, hốc hác. Lấy lại được tinh thần, Joong Ki liên tục nhận các dự án phim, nhưng nhiều dự án hoãn lại vì dịch Covid-19.

Về phía Song Hye Kyo, nữ diễn viên sống lặng lẽ hơn. Cô không nhận dự án phim nào cho đến cuối năm 2020.

Dàn diễn viên chính được chú ý sau thành công của Hậu duệ mặt trời. Ảnh: Naver.

Trái với cặp Song - Song, đời tư của Jin Goo và Kim Ji Won gần như không thay đổi nhiều trong suốt 5 năm qua. Sau thành công của Hậu duệ mặt trời, Kim Ji Won là một trong những sao nữ được săn đón nhất xứ kim chi.

Theo Allkpop, dù sở hữu thế mạnh về cả ngoại hình lẫn diễn xuất, lại thường xuyên được mời đóng cặp với các mỹ nam hàng đầu showbiz, nữ diễn viên họ Kim vẫn giữ cuộc sống độc thân và tập trung hết mình cho công việc. Kim Ji Won từng chia sẻ với báo giới: “Tôi là người tách biệt cuộc sống cá nhân khỏi công việc. Chính vì vậy, khi tôi xuất hiện trong một bộ phim, tôi mong khán giả chỉ tập trung vào nhân vật đó thay vì đời tư của tôi”.

Giống với bạn diễn trong Hậu duệ mặt trời, trung úy Seo Dae Young ngoài đời cũng là một ngôi sao khá kín tiếng về đời tư. Sau khi bộ phim gây bão khắp châu Á, khán giả bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh và phát hiện ra rằng Jin Goo đã lập gia đình vào năm 2014.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với SBS, nam diễn viên sinh năm 1980 cho biết cuộc sống gia đình của anh hạnh phúc, mãn nguyện, vợ chồng nam diễn viên vừa đón thêm bé trai thứ 2.

Con đường sự nghiệp

Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn là những ngôi sao danh tiếng ở giới giải trí Hàn Quốc, sau cuộc ly hôn ồn ào.

Tờ Soompi cho biết dù tần suất đóng phim giảm xuống triệt để, Song Hye Kyo vẫn là cái tên đắt giá, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo. Trong suốt thời gian nghỉ đóng phim, Song Hye Kyo vẫn đều đặn nhận các hợp đồng lớn từ nhiều nhãn hàng và chụp ảnh cho các tạp chí.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn kiếm được khoản thu nhập lớn từ đầu tư bất động sản.

Song Hye Kyo vẫn là cái tên đắt giá dù không đóng phim nhiều thời gian qua. Ảnh: Naver.

Mới đây, trang Insight tiết lộ số tiền một thương hiệu bỏ ra để Song Hye Kyo chia sẻ bài viết của hãng trên Instagram là 477.900 USD . Trang này cũng cho biết, xét về phương diện thời trang quốc tế và mức độ được các thương hiệu lớn săn đón, cô đã hoàn toàn vượt qua Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin và Kim Tae Hee.

Tờ Korea Times đưa tin 2021 đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ xứ kim chi sau hơn hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Hiện, có hai tác phẩm là Now, We are breaking up và The Glory đã được người đẹp họ Song xác nhận tham gia. Trong đó, Now, We are breaking up là sự hợp tác giữa cô và bạn diễn kém 8 tuổi Jang Ki Yong. Tác phẩm còn lại The Glory, đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo và biên kịch Hậu duệ mặt trời - Kim Eun Sook.

Theo Allkpop, kể từ sau Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki vẫn là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến sự nghiệp của anh gặp không ít khó khăn. Những tác phẩm mà nam tài tử tham gia trong những năm qua đều không thể vượt qua thành công của vai diễn trong Hậu duệ mặt trời.

Loạt dự án phim với kinh phí đầu tư lên đến hàng triệu USD đều không đạt thành công như mong đợi. Trong đó, Biên niên sử Arthdal bị đánh giá là "bom xịt" còn Space Sweepers phải hủy chiếu rạp để phát hành trên Netflix vì dịch bệnh.

Vincenzo được đánh giá là tác phẩm gây chú ý nhất của Song Joong Ki từ sau Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên phim bị chê nhạt về nội dung. Ảnh: tvN.

Tác phẩm mới đây nhất của Song Joong Ki là Vincenzo. Bộ phim được đầu tư lớn song bị chê nhạt về nội dung. Vai diễn của Song Joong Ki nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình nhiều hơn khả năng diễn xuất.

Mới đây, tờ Sports DongA cho biết Song Joong Ki đang thảo luận vào vai chính trong phim truyền hình Chaebol Family’s Youngest Son. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, xoay quanh cuộc báo thù của nhân vật từng làm việc và trung thành với một gia tộc tài phiệt hơn 10 năm.

Tác phẩm được nhận xét có cốt truyện độc đáo, hấp dẫn. Bởi vậy, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là vai diễn có tính bứt phá hơn của Song Joong Ki.

Sau Hậu duệ mặt trời, Jin Goo liên tục xuất hiện các nhiều dự án phim ăn khách như Tình yêu quyền thế, Quý ngài ánh dương, Luật sư bất bại, Nhà văn thiên tài Heung Boo... Sau một năm “im hơi lặng tiếng”, 2021 đánh dấu màn tái xuất của anh với phim điện ảnh mang tên You are so precious to me, khởi chiếu vào ngày 12/5.

Jin Goo bắt đầu thử sức với những vai diễn ít gai góc hơn. Ảnh: Naver.

Theo Soompi, thường xuyên đảm nhận những vai diễn gai góc, cứng rắn, bộ phim này là chính sự thay đổi hình tượng mới của sao nam 41 tuổi. Trong phim, Jin Goo vào vai Jae Shik - một người đàn ông học cách yêu thương một cô gái nhỏ không có khả năng nghe nhìn - Eun Hye.

Trong một cuộc phỏng vấn với JoongAng News, sao nam Hậu duệ mặt trời cho biết bản thân không còn quá hứng thú với những vai diễn gai góc, mạnh mẽ. Thay vào đó, anh hy vọng sẽ có cơ hội thử sức với những nhân vật nhẹ nhàng, mang tính cách hài hước.

Nhìn lại 5 năm sau Hậu duệ mặt trời, diễn viên thành công nhất của dàn cast chính, là Kim Ji Won.

Thành công của Hậu duệ mặt trời đã đưa Kim Ji Won lên hàng nữ chính, bắt đầu bằng bộ phim Fight for my way (Thanh xuân vật vã) năm 2017. Tờ Newsdaily cho biết Thanh xuân vật vã đã gặt hái được thành công vượt ngoài sức tưởng tượng đồng thời chứng tỏ vị thế của Kim Ji Won trong vai trò nữ chính. Thanh xuân vật vã luôn nằm trong top những bộ phim hay về thanh xuân, ở đó, Kim Ji Won đã có màn trình diễn thuyết phục cùng bạn diễn Park Seo Joon.

Kim Ji Won là diễn viên thành công nhất sau 5 năm Hậu duệ mặt trời khép sóng. Ảnh: Naver.

Trong 5 năm sau Hậu duệ mặt trời, Kim Ji Won không ngừng thăng tiến cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Cô liên tục có phim, và đều thành công. Gần nhất dự án Lovestruck in the city, Kim Ji Won đã cho thấy sự trưởng thành trong cả hình ảnh lẫn diễn xuất, thậm chí còn thể hiện sự nổi bật hơn bạn diễn Ji Chang Wook.

Kim Ji Won hiện cân nhắc tham gia vai chính trong bộ phim truyền hình của JTBC do Park Hae Young viết kịch bản, Kim Seok Yoon làm đạo diễn và bạn diễn của cô là Lee Min Ki. Trong phim, Ji Won sẽ vào vai Wolmyeong - một phụ nữ bị mất trí nhớ. Bộ phim sẽ bắt đầu quay trong năm nay và phát sóng vào 2022.