Song Hye Kyo phản hồi về cảnh cởi đồ

Theo News1, đơn vị sản xuất The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) vừa đăng tải video "Commentary & Reaction" của dàn diễn viên sau những bình luận từ khán giả về bộ phim.

Song Hye Kyo là nữ chính nhận nhiều lời khen của công chúng trong tác phẩm mới nhất. Diễn viên sinh năm 1981 cho biết: "Tôi cảm thấy mình làm chưa tốt. Tôi tự hỏi bản thân đã làm công việc này như thế nào bao nhiêu năm qua. Tại sao đến giờ này, tôi mới cho người xem thấy được những góc cạnh khác của mình. Tôi nghĩ mình nên làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Biên kịch Kim Eun Sook cũng dành nhiều động viên cho Song Hye Kyo. Kim Eun Sook tiết lộ trước khi bấm máy cảnh quay Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) cởi đồ, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể trước mặt bác sĩ Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun), cô đã mở lời với minh tinh xứ Hàn.

"Tôi nói trước với Song Hye Kyo là mình thực sự cần cảnh quay đó nhưng vẫn lo lắng cô ấy không thoải mái. Tuy nhiên, Song Hye Kyo gật đầu và nói cần hai tháng để giảm cân", biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ.

Kim Eun Sook nói nữ diễn viên đã tích cực giảm cân để phù hợp với cảnh quay. Bà ghi nhận sự nỗ lực và hy sinh vì vai diễn của Song Hye Kyo.

Trước những tranh cãi từ công chúng về cảnh quay nói trên, Song Hye Kyo phản hồi: "Tôi nghĩ mình không nên đẹp trong hoàn cảnh như vậy. Đầu tiên, khi nhận vai Dong Eun, tôi biết chắc mình không cần phải đẹp. Cô ấy luôn nghĩ đến việc trả thù, không có thời gian để chăm chút cho ngoại hình. Dong Eun không quan tâm đến bản thân mình quá nhiều. Vì thế, tôi không nghĩ đến những gì thuộc về bề ngoài khi đóng phim này".

The Glory là phim đang được khán giả châu Á quan tâm.

The Glory đang là phim nhận được sự quan tâm từ công chúng Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Phim đề cập đến chủ đề bạo lực học đường gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc nhiều năm qua.

Ở tập 6, cảnh quay Moon Dong Eun cởi đồ, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể trước mặt bác sĩ Joo Yeo Jung nhận nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phân cảnh kể trên không phù hợp với tâm lý diễn biến nhân vật Moon Dong Eun. Khi cô và Joo Yeo Jung chưa thực sự thân thiết để có thể nhanh chóng lựa chọn, tin tưởng làm người bạn đồng hành trên hành trình trả thù.

Với cảnh quay cởi đồ, Song Hye Kyo cũng nhận nhiều lời lời miệt thị ngoại hình.

The Glory là bộ phim mới của Song Hye Kyo. Cô lần đầu hợp tác với đàn em kém 14 tuổi Lee Do Hyun. Trong phim, Song Hye Kyo thủ vai Moon Dong Eun, người bị bạo lực học đường nghiêm trọng ở trung học và suýt chút nữa từ bỏ cuộc sống.

Sau đó, cô mạo hiểm mạng sống để lên kế hoạch trả thù suốt thời gian dài.

Sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.