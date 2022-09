Song Hye Kyo ngồi hàng ghế đầu thời trang cùng Lee Min Ho

Theo Business of Fashion, show diễn này đặc biệt vì Kim Jones muốn kỷ niệm cột mốc 25 năm ra đời Baguette - chiếc túi mang tính biểu tượng, được bán chạy nhất của thương hiệu. Silvia Venturini Fendi đã thiết kế chiếc túi với Karl Lagerfeld vào năm 1997. Diễn viên Sarah Jessica Parker là người có công trong việc đưa Baguette đến gần hơn với khán giả thông qua bộ phim Sex and the City. Ảnh: Lauren Sherman.