'Song Hye Kyo hết thời rồi' và bình luận ám ảnh sao hạng A

Bất cứ nghệ sĩ nào, kể cả sao hạng A cũng có thể bị ám ảnh bởi nhận xét "quá già" hoặc "hết thời". Qua bài phát biểu ở Oscar, Dương Tử Quỳnh đã nói thay nỗi lòng của triệu người.

“Bài chủ đề nằm ngoài top 100 sau một ngày comeback, TWICE đã qua thời hoàng kim?” là tiêu đề bài viết mới trên tờ Herald Pop. Trước khi chiến thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar, Dương Tử Quỳnh cũng thường được khuyên giải nghệ vì có tuổi.

Trường hợp của TWICE hay Dương Tử Quỳnh cho thấy “hết thời” là nhận định mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể phải hứng chịu, ngay cả khi họ 61 tuổi hay mới gần bước sang độ tuổi 30.

Ai cũng có thể bị chê hết thời

Trở lại bài viết về TWICE, tờ Herald Pop phân tích: “Trên bảng xếp hạng hàng ngày của Melon - trang âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc - ca khúc chủ đề Set Me Free đứng thứ 83 vào ngày phát hành tức 10/3. Tới hôm sau, bài hát đứng thứ 101. Đến hiện tại, khán giả không thể tìm thấy bài hát trong Top100 của Melon và các bài hát khác trong album mới của TWICE có chung số phận”.

“Khá bất ngờ khi ca khúc chủ đề của TWICE nhanh chóng bị loại khỏi Top100 ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, cư dân mạng nhận xét bài hát gây thất vọng. Một số người nói nhóm nhạc đã qua thời kỳ đỉnh cao”. Trước đó, TWICE liên tục bị nói hết thời hoặc lép vế so với các nhóm nhạc trẻ vì thành tích nhạc số không được như xưa.

Nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae nói với The Korea Times ca sĩ thần tượng Hàn Quốc tận hưởng những ngày vinh quang ngắn ngủi khi họ còn trẻ. Nhưng sau khi một nhóm nhạc tan rã, các ngôi sao - vẫn ở độ tuổi 20 hoặc 30 - phải đối mặt với “thế giới thực”.

Ngay cả khi đang ở độ tuổi 20, nhóm nhạc TWICE cũng bị nhận xét hết thời. Ảnh: NME.

Lý do là mỗi năm, Kpop có hàng nghìn thần tượng trẻ trung ra mắt và đẩy ca sĩ hoạt động trước đó vào nguy cơ bị lãng quên. Đây là tình huống mà hầu như tất cả ngôi sao Kpop đều phải đối mặt sau khi sự nghiệp kéo dài chỉ vài năm, đặc biệt khán giả luôn dễ bị thu hút bởi những nhóm nhạc trẻ trung.

Khi thời hoàng kim của một nhóm kết thúc, công ty giải trí lập tức giới thiệu nhóm nhạc khác bao gồm các thực tập sinh trẻ và tài năng hơn để lặp lại "vòng luẩn quẩn", Jung Min Jae nói. Quy luật này tồn tại ở hầu hết công ty Hàn Quốc, bất kể quy mô và danh tiếng của họ.

Áp lực hết thời không chỉ là gánh nặng với ca sĩ mà ngay cả diễn viên - đối tượng thường được công chúng Hàn Quốc coi trọng hơn - cũng khó tránh khỏi.

“Một ông chú hết thời đóng cùng một cô nàng không biết diễn” là nhận xét của khán giả khi xem phim Dinner Mate của Song Seung Hun và Son Na Eun.

Trước The Glory, Song Hye Kyo thất bại với các bộ phim tình cảm như Encounter hay Descendants of the Sun. Thế là, khán giả liên tục nhận xét “Song Hye Kyo hết thời” hay “Song Hye Kyo già rồi”. Trong khi đó, nữ diễn viên thoải mái đón nhận mọi lời nhận xét. Cô nói trong cuộc họp báo gần đây: "Nhiều người nói tôi già đi. Tất nhiên, tôi cũng lão hóa".

Nỗi ám ảnh ở mọi ngành giải trí

“Các bạn thân mến, đừng bao giờ để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời đỉnh cao”, Dương Tử Quỳnh tự tin nhắn nhủ khán giả khi nhận giải Oscar. Cô đã làm nên lịch sử từ nhiều phương diện khác nhau với chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngoài là phụ nữ gốc Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và là diễn viên chính châu Á thứ hai được đề cử, bài phát biểu của Dương Tử Quỳnh có ảnh hưởng rộng hơn đến toàn bộ nền văn hóa. Lý do là không chỉ Dương Tử Quỳnh mà bất kỳ người nào ở bất kỳ ngành giải trí nào cũng đang phải đối mặt với định kiến hết thời, đặc biệt phụ nữ.

Như Dương Tử Quỳnh chia sẻ, khi già đi, cơ hội việc làm ở ngành giải trí ít ỏi hơn. “Cùng lúc, khi bạn già hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã sự nghiệp và làm việc này việc kia", minh tinh sinh năm 1962 nói.

Thực tế, ngay cả ngôi sao hạng A ở các ngành giải trí như Dương Mịch, Lee Min Ho, Lee Da Hae, Song Hye Kyo… cũng nhiều lần bị nhận xét hết thời mỗi khi dự án phim của họ không thành công như mong đợi. Thị trường giải trí Hoa ngữ thậm chí khắc nghiệt đến mức tăng cân cũng bị chê hết thời.

Khi các dự án phim không đạt thành tích khả quan, Song Hye Kyo cũng nhận về bình luận tiêu cực.

"Bạn không gầy ai xem bạn. Mỗi ngày trong năm đều là thời gian giảm cân của các nữ nghệ sĩ. Mọi người nhìn chúng tôi 'mặt hoa da phấn' trên sân khấu, nhưng ẩn dưới lớp trang điểm là gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu, cơ thể ốm yếu. Tác hại là vậy song không thể dừng lại được. Mập đồng nghĩa với hết thời", Dĩnh Nhi nói về định kiến của khán giả với giới nghệ sĩ.

Sự khắc nghiệt của giới giải trí lẫn công chúng khiến nghệ sĩ ám ảnh về vóc dáng, ngoại hình, tuổi tác và thời hoàng kim.

Liv Tyler cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí More rằng cô cảm thấy độ tuổi 40 khiến cô trở thành "công dân hạng hai" trong ngành kinh doanh điện ảnh.

“Tuổi tác là một con số điên rồ. Không vui vẻ gì khi bạn thấy mọi thứ bắt đầu thay đổi. Khi bạn ở độ tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi, sẽ có vô số cơ hội hấp dẫn. Nhưng ở tuổi của tôi, bạn thường phải vào vai vợ hoặc bạn gái của nam chính, thậm chí một loại công dân hạng hai. Cần có nhiều vai diễn thú vị hơn cho phụ nữ khi họ lớn tuổi một chút”, Liv Tyler nói.

Maggie Gyllenhaal từng tiết lộ với The Wrap việc cô bị từ chối khi casting vai diễn trong một bộ phim. Nhà sản xuất tuyên bố cô ấy quá già để đóng vai bạn gái của nam diễn viên 55 tuổi. Lúc đó, Maggie Gyllenhaal 37 tuổi.

Maggie Gyllenhaal cho biết: “Có những điều thực sự đáng thất vọng khi trở thành một nữ diễn viên. Hollywood luôn khiến tôi kinh ngạc. Vào năm tôi 37 tuổi, họ nói tôi quá già để đóng vai người tình của một người đàn ông 55 tuổi. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên và tồi tệ. Sau đó nó khiến tôi cảm thấy tức giận và cuối cùng bật cười”.

Phá bức tường ngăn cản phụ nữ

Thực tế, Dinner Mate của Song Seung Hun có tỷ suất người xem khả quan. Trong khi đó, ngoài thành tích nhạc số không được như xưa, TWICE vẫn thu về doanh thu khủng nhờ lượng album bán ra cao lẫn tour diễn vòng quanh thế giới thường cháy vé. Và Dương Tử Quỳnh đã thắng giải Oscar ở độ tuổi mà người ta khuyên cô nên giải nghệ.

Bởi thế, câu ngạn ngữ cũ "tuổi tác chỉ là một con số" không thể đúng hơn vào năm 2023. Những người như Dương Tử Quỳnh và Jamie Lee Curtis chứng minh thực sự không có giới hạn tuổi tác đối với thời kỳ đỉnh cao của bất cứ ai.

Người phụ nữ ở độ tuổi 60 đã giành được thành công rực rỡ. Sự đáng ngưỡng mộ không đến từ việc họ đạt được thành công vĩ đại ở độ tuổi 61 mà vì họ đã phá vỡ bức tường kính ngăn cản phụ nữ trong lịch sử.

Trong bài phát biểu nhận giải ở Oscar, Dương Tử Quỳnh đã diễn đạt không thể hoàn hảo hơn khi muốn đả kích quan điểm rằng phụ nữ nói riêng và nghệ sĩ có hạn sử dụng. "Các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc", Dương Tử Quỳnh nhấn mạnh.

Liv Tyler thừa nhận diễn viên nữ không có nhiều cơ hội đóng phim khi lớn tuổi.

Và Dương Tử Quỳnh không phải người duy nhất ở một độ tuổi nhất định được công nhận vì sự xuất sắc của bản thân. Cate Blanchett, ở tuổi 53, được đề cử lần thứ 8 và Brendan Fraser sau nhiều năm sống ẩn dật giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho The Whale ở tuổi 54. Quan Kế Huy - bạn diễn của Dương Tử Quỳnh - 51 tuổi - đã giành được 4 giải thưởng cá nhân lớn, bao gồm Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Họ là nhân chứng cho thấy bạn có thể tạo nên thời hoàng kim ở bất cứ độ tuổi nào. Điều quan trọng, mỗi người có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, thành công và thời hoàng kim. Có những người, chỉ cần được làm công việc họ yêu thích và tận hưởng cuộc sống yên bình bên người mình yêu thương đã là “thời hoàng kim” đúng nghĩa nhất. Bởi vậy, hết thời hay không không phải do người khác định đoạt mà quan trọng là cách chính bạn đón nhận cuộc sống.

Khi bị chê hết thời, Trương Bá Chi chia sẻ: "Nhìn lại nửa cuộc đời đã trôi qua, tôi là diễn viên, bà mẹ ba con và vài danh hiệu lụi tàn khi tên tuổi đã qua thời. Đến cuối cùng tôi vẫn là Trương Bá Chi. Trước nay tôi chỉ muốn bản thân sống thật thoải mái, luôn tươi cười rạng rỡ. Tôi không mong bản thân mãi tỏa sáng trước ống kính".