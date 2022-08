Song Hye Kyo đóng phim cùng bản sao

Han So Hee được mệnh danh bản sao của Song Hye Kyo. Hai người sắp hợp tác trong phim kinh dị "The Price of Confession".

Ngày 29/8, Sports Kyunghyang đưa tin hai diễn viên Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ góp mặt trong bộ phim kinh dị bí ẩn mới của đạo diễn Lee Eung Bok. Phim có tựa đề The Price of Confession.

Công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment xác nhận nữ diễn viên nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong The Price of Confession. Han So Hee đang tích cực xem xét lời đề nghị đó. Trong khi đó, nguồn tin từ công ty quản lý của Song Hye Kyo là UAA cho biết The Price of Confession là một trong những dự án nữ diễn viên đang cân nhắc tham gia.

The Price of Confession xoay quanh hai người phụ nữ liên quan đến vụ án giết người. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Eung Bok. Lee Eung Bok là người đứng sau các dự án nổi tiếng như Sweet Home, Jirisan, Mr. Sunshine… Đảm nhận phẩn kịch bản là biên kịch Kwon Jong Kwan.

Song Hye Kyo và Han So Hee lần đầu hợp tác.

Song Hye Kyo đang đàm phán để đóng vai giáo viên mỹ thuật Ahn Yoon Soo. Cô mơ ước có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, biến cố ập đến khiến cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Bất chấp sóng gió, Ahn Yoon Soo vẫn kiên cường và lạc quan đối mặt. Đây là lần thứ hai Song Hye Kyo hợp tác với đạo diễn Lee Eung Bok. Dự án trước đó của hai người là Hậu duệ mặt trời.

Han So Hee vào vai người phụ nữ bí ẩn Mo Eun. Nhân vật này có xu hướng chống đối xã hội khiến mọi người sợ hãi. Sự kết hợp giữa cô và đàn chị đang gây chú ý. Lý do là ngay khi ra mắt, Han So Hee đã được so sánh với Song Hye Kyo. Nhiều khán giả cho rằng hai diễn viên có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và phong cách.

Vừa qua, Han So Hee bị chấn thương ở mặt khi quay phim Kyungseong Creature. Ngày 11/8, tờ Xports News đưa tin công ty giải trí 9ato Entertainment cho biết vết thương của Han So Hee không nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bị thương ở mặt nên Han So Hee cần thay đổi lịch quay phim để nghỉ ngơi và điều trị.