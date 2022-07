Song Hye Kyo đóng cặp cùng mỹ nam kém 14 tuổi

Minh tinh xứ Hàn trở lại màn ảnh với dự án mới của nhà biên kịch Kim Eun Sook. Bạn diễn của cô là Lee Do Hyun.

Theo Chosun Ilbo, nhà sản xuất của The Glory công bố dàn diễn viên trong phim. Minh tinh Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun - cô gái tìm cách báo thù những kẻ bắt nạt đã phá hoại cuộc sống của mình.

Moon Dong Eun vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường. Sau đó, cô lên kế hoạch trả thù bằng cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ đã bắt nạt mình.

Đây là vai diễn khác biệt so với những nhân vật trước đây mà ngôi sao 41 tuổi thể hiện trong các phim như Now, We Are Breaking Up, Encounter hay That Winter, the Wind Blows.

Song Hye Kyo đóng cặp cùng đàn em kém 14 tuổi. Ảnh: Korea Star.

Đóng cặp cùng nữ diễn viên là mỹ nam kém 14 tuổi Lee Do Hyun. Anh hóa thân thành Joo Yeo Jeong - chàng trai có quá khứ bí ẩn. Tài tử chia sẻ mong muốn mang đến những cảm xúc khác biệt cho khán giả qua vai diễn độc đáo ở The Glory.

Đáng chú ý, biên kịch của bộ phim là Kim Eun Sook. Đây là lần tái hợp giữa Song Hye Kyo và Kim Eun Sook kể từ thành công vang dội của Hậu duệ Mặt trời (2016).

Năm 2021, Song Hye Kyo có sự trở lại màn ảnh thất bại với Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô vào vai Ha Young Eun, trưởng phòng thời trang của một thương hiệu, có quan hệ tình cảm với Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong đóng).

Về phía Lee Do Hyun, anh được khán giả chú ý sau vai diễn Go Cheong Myeong trong Hotel del Luna nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc và ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, Lee Do Hyun chỉ thực sự gây được tiếng vang sau khi tham gia bộ phim 18 Again. Vai diễn này yêu cầu sự thay đổi tâm lý linh hoạt giữa một người đàn ông ở độ tuổi 30 và một cậu thiếu niên.

Sau khi góp mặt trong Sweet Home cùng Song Kang, Lee Do Hyun tiếp tục gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim Youth of May. Khả năng diễn xuất của Lee Do Hyun trong bộ phim được đánh giá cao khi anh diễn tả tinh tế câu chuyện tình yêu đau buồn trong bối cảnh phong trào dân chủ Gwangju.