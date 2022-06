Sóng gió chưa dừng lại với Amber Heard

Thất bại trong vụ kiện với Johnny Depp không phải là nỗi buồn lớn nhất của Amber Heard. Cô còn phải đối mặt với khó khăn về tài chính, sự nghiệp bấp bênh.

Giây phút Amber Heard nghe mức phạt 15 triệu USD Amber Heard cho biết phán quyết của tòa khiến cô đau lòng và thất vọng. Cô cùng đội ngũ của mình sẽ lên kế hoạch kháng cáo.

Ở nước Anh xa xôi, khi Johnny Depp đang phiêu trong những điệu nhạc của John Lennon cùng nghệ sĩ Jeff Beck trên nhiều sân khấu lớn nhỏ thì tại căn nhà giữa sa mạc của Thung lũng Yucca, California (Mỹ), Heard vẫn ở ẩn. Cô cùng đội ngũ pháp lý của mình đang tiếp tục "ủ mưu", lên kế hoạch cho việc kháng cáo.

Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa dừng lại với minh tinh Hollywood.

Tài chính cạn kiệt, thua kiện, phải bồi thường thiệt hại cho Depp, bạn bè quay lưng, khó khăn trong sự nghiệp, khán giả tẩy chay... hàng loạt nỗi lo chất chồng lên vai của Amber Heard sau hơn một tuần khép lại vụ kiện phỉ báng với tài tử Cướp biển vùng Caribbean.

Amber Heard gần như trắng tay

Việc theo đuổi kiện cáo với Johnny Depp đẩy Amber Heard vào thế cạn kiệt tài chính. Ngôi sao Aquaman phải rút hầu bao hơn 3 triệu USD để thanh toán cho luật sư cùng nhiều chuyên gia làm nhân chứng tại các phiên đối tụng.

Khi thua kiện, nữ diễn viên buộc phải bồi thường thiệt hại cho chồng cũ số tiền 10,35 triệu USD . Tuy nhiên, lúc này cô không đủ khả năng để chi trả chi phí kể trên. Để được yên ổn, Heard nhiều khả năng phải tuyên bố phá sản.

Trong cuộc phỏng vấn với Today, bà Elaine Bredehoft - luật sư của Heard - khẳng định nữ diễn viên không nộp phạt. Nguyên nhân được cho là số tiền này vượt quá giá trị tài sản hiện có của Heard.

Amber Heard gặp nhiều khó khăn về tài chính sau vụ kiện với Depp. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Heard chỉ còn khoảng 1,5- 2,5 triệu USD . Khoản tiền này quá ít ỏi so với mức bồi thường mà nữ diễn viên phải trả cho chồng cũ.

Ngoài ra, khi quyết định kháng cáo, Heard buộc phải theo đuổi trong thời gian dài và tốn không ít tiền bạc. Trên NBC News, chuyên gia cho biết nữ diễn viên cần nộp thế chấp cho mức án 10,35 triệu USD của cô. Ngoài ra, luật sư David Ring có trụ sở ở Los Angeles tiết lộ với Time, minh tinh 36 tuổi phải bỏ ra hàng chục nghìn USD để trả cho các luật sư khi kháng cáo.

Cơ hội chiến thắng ở phiên phúc thẩm rất thấp, tiền bạc hạn hẹp tiếp tục lại là bài toán khó đối với Amber Heard.

Hollywood quay lưng

Trong khi cánh cửa trở lại với phim ảnh của Johnny Depp trở nên thênh thang, lối đi của Heard dần thu hẹp lại.

Nhiều chuyên gia giải trí nhận định Hollywood đang dần quay lưng lại với cô. Bởi không nhà sản xuất, đạo diễn tên tuổi nào dám mạo hiểm để mời một nghệ sĩ thất bại trong vụ kiện phỉ báng và đang đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng.

Theo Mirror, Alexandra Villa - chuyên gia truyền thông và giải quyết khủng hoảng - cho rằng hành trình trở lại với điện ảnh của ngôi sao sinh năm 1986 đầy rẫy khó khăn và xa xôi hơn so với Depp.

Khán giả kêu gọi tẩy chay Heard. Ảnh: AP.

"Sự nghiệp của Heard đang rơi vào khủng hoảng. Những gì xảy ra trong các phiên tòa khiến giới làm phim ở Hollywood sợ hãi. Các dự án kinh phí thấp thậm chí cũng phải cân nhắc nếu mời cô ấy tham gia. Mọi người nên nhớ các hãng phim ở Hollywood là doanh nghiệp. Họ sẽ xem xét việc thuê ngôi sao có mang lại lợi nhuận hay không. Heard có cả núi khó khăn phải vượt qua", Alexandra Villa chia sẻ.

Ngoài hai bộ phim Run Away With Me và In the Fire đã hoàn thành, Heard hiện tại không có dự án nào khác. Hãng Warner Bros. cũng quyết định loại bỏ nữ diễn viên khỏi dự án Aquaman and the Lost Kingdom, theo The Direct.

Trên Vanity Fair, hầu hết chuyên gia giải trí hàng đầu của Hollywood chung nhận định rằng danh tiếng của Heard trở về con số 0 sau phiên tòa đầy khắc nghiệt. Sự nghiệp của cô cũng đặt dấu chấm hết từ đây.

"Không phải bây giờ, nhiều năm trước, sự nghiệp của Heard đã bấp bênh. Thời điểm này lại càng khó khăn cho cô ấy. Tôi không thấy có giải pháp nào tối ưu để Heard vượt qua trong giai đoạn này. Việc bồi thẩm đoàn quyết định Depp thắng cuộc cũng nói thay tiếng lòng từ khán giả. Heard đã không còn được tin tưởng và yêu thích như trước đây", Vanity Fair dẫn lời chuyên gia.

Ngoài phim ảnh, việc được mời hợp tác cùng các nhãn hàng, thương hiệu trở nên quá xa vời đối với Heard.

Trước đây, người đẹp từng là đại sứ cho thương hiệu Guess cùng L'Oréal Paris và mang lại nguồn thu không nhỏ. Tuy nhiên, sau vụ kiện với Depp, hình ảnh của cô trở nên méo mó, xấu xí khiến doanh nghiệp không đủ sức tin tưởng, lựa chọn nữ diễn viên làm gương mặt đại diện.

Khán giả tẩy chay, bạn bè xa lánh

Cơn bão tẩy chay Heard vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi vụ kiện phỉ báng kết thúc một tuần qua.

Những đoạn video ghi lại cảnh Heard khóc lóc ở các phiên điều trần hoặc bị luật sư của Depp bóc mẽ chuyện nói dối vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Nữ diễn viên trở thành nạn nhân của cyberbully (bắt nạt trên mạng) với hàng nghìn bình luận châm chọc, thô lỗ. Nhiều người không chỉ dừng lại ở việc lăng mạ, chế nhạo Heard, họ còn lấy con gái mới hơn một tuổi của nữ diễn viên làm đề tài để mua vui.

Nữ diễn viên không nhận được dự án nào trong giai đoạn này. Ảnh: AP.

Chiến dịch trực tuyến được khởi xướng trên Change.org để kêu gọi tẩy chay Heard khỏi phim Aquaman 2 thu hút hơn 4,5 triệu chữ ký từ công chúng. Đây được xem là chiến dịch tẩy chay nghệ sĩ trực tuyến lớn nhất trong lịch sử.

Không chỉ khán giả, nhiều bạn bè cũng quay lưng với Heard. Nguồn tin tiết lộ trên Entertainment Tonight, ngôi sao Aquaman hiện rất cô đơn. Nữ diễn viên buồn vì những người tưởng chừng sẽ ủng hộ và ra làm chứng cho cô nhưng thực tế họ không làm vậy.

Mối quan hệ của Heard hiện tại chỉ xoay quanh người thân trong gia đình, đặc biệt là con gái Oonagh Paige tại căn nhà trị giá hơn 1 triệu USD ở California (Mỹ). Luật sư và em gái của Heard là những người hiếm hoi bảo vệ cô.

Whitney Henriquez - em gái Amber Heard - chia sẻ trên trang cá nhân: "Em vẫn sát cánh với chị. Dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai, em sẽ luôn tự hào về chị vì đã đứng lên bảo vệ chính mình, đã làm chứng cả ở Virginia và Vương quốc Anh, đã đại diện cho tiếng nói của những người không thể nói lên sự thật".

Whitney cho rằng vụ kiện phỉ báng vừa qua là "cuộc chiến khó khăn" và mọi thứ đã được sắp xếp sẵn để chống lại chị gái cô. Amber biết điều đó nhưng vẫn đứng lên và lên tiếng. Người mẫu khẳng định cô tự hào và luôn ở bên ủng hộ chị gái.

Bianca Butti - bạn gái cũ của nữ diễn viên - cũng thể hiện sự đồng cảm với Heard. "Cô ấy là người bạn và tôi rất biết ơn khi làm được điều đó. Nhưng có một điều là những người đứng ra nói sự thật không nên bị đối xử thế này. Trái tim tôi hướng về Heard trong thời điểm khó khăn này", Butti bày tỏ.