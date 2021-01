Son Ye Jin, Go So Young yêu mỹ nam hàng đầu Hàn Quốc

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, Jang Dong Gun - Go So Young là cặp sao có ngoại hình một chín, một mười. Tuy nhiên, trước đó, So Young chia sẻ cô quan trọng tính cách của bạn trai hơn vẻ bề ngoài. Tham gia chương trình SBS' Healing camp, Don't you happy?, vợ Jang Dong Gun tâm sự cô dễ bị thu hút bởi người đàn ông ít nói, lạnh lùng.