Son Ye Jin bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hyun Bin

Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau thông qua bộ phim "Cuộc đàm phán sinh tử". Nữ diễn viên cho biết bị thu hút trước vẻ ngoài điển trai của tài tử Hàn Quốc.

Ngày 12/2, theo tờ Xports News, những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm và lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Hàn Quốc.

Mới đây, video cặp nghệ sĩ chia sẻ ấn tượng về nhau ở lần đầu gặp gỡ và hợp tác được đăng tải lại trên các kênh truyền thông. Hyun Bin - Son Ye Jin lần đầu diễn cặp trên màn ảnh là trong tác phẩm Cuộc đàm phán sinh tử.

Trong buổi phỏng vấn, Son Ye Jin cho biết đặc biệt ấn tượng với vẻ ngoài điển trai của Hyun Bin khi bước chân vào phim trường. "Da và tóc của anh ấy rất đẹp, đến mức phụ nữ như tôi cũng ganh tỵ và ao ước", nữ diễn viên nói.

Son Ye Jin và Hyun Bin yêu nhau sau khi đóng cặp trong các dự án phim. Ảnh: KoreaBoo.

Nếu bạn diễn có chia sẻ hài hước, Hyun Bin lại tỏ ra nghiêm túc hơn. Anh đánh giá cao thái độ làm việc của Son Ye Jin, và tiết lộ người đẹp chính là nguyên nhân khiến anh nhận dự án Cuộc đàm phán sinh tử. "Ye Jin rất nhập tâm vào tác phẩm. Cô ấy là người thoải mái, chân thật và giản dị. Tôi rất vui khi được hợp tác với Son Ye Jin", Hyun Bin cho biết.

Chiều ngày 10/2, Son Ye Jin và Hyun Bin thông báo chuyện kết hôn. Son Ye Jin tâm sự cô muốn dành phần đời còn lại bên tài tử sinh năm 1982. Trong khi đó, Hyun Bin viết: "Tôi đã đưa ra quyết định quan trọng là kết hôn và đang cẩn thận bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Chúng tôi sẽ đi qua những ngày còn lại cùng nhau. Tôi hy vọng các bạn ủng hộ chúng tôi".

Cặp sao công khai hẹn hò vào tháng 1/2021. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong hai dự án truyền hình là Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation) và Crash Landing on You. Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ riêng tư vào tháng 3.