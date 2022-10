Sơn Tùng M-TP, MONO mặc áo bó sát - kém mạnh mẽ hay xu hướng

Sơn Tùng M-TP bắt kịp xu hướng với mốt áo crop top bó và để lộ nội y, trong khi MONO trông đơn giản hơn.

MONO, Sơn Tùng M-TP và HIEUTHUHAI xuất hiện trên sân khấu trong những chiếc áo ôm sát cơ thể thời gian gần đây. Từ đó, người hâm mộ cho rằng mốt này chuẩn bị bùng nổ.

Thực tế, nó đã tạo nên cơn sốt trên thế giới từ nhiều mùa trước.

Tranh cãi chiếc áo khiến đàn ông kém mạnh mẽ

Chia sẻ với Zing, stylist Thịnh Chocolate - người hay diện mốt này - bày tỏ: “Gần đây, nhiều nam nghệ sĩ Việt mặc những chiếc crop top bó sát và quần thùng thình. Họ đang nắm bắt đúng xu hướng thời trang của thế giới. Tôi thấy rất hay bởi họ có gu, thể hiện chất riêng”.

Anh cho rằng thông thường, xu hướng thời trang sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố văn hóa, kinh tế, xã hội. Những năm gần đây, làn sóng thập niên trước quay trở lại. Vào năm 2021, lĩnh vực thời trang phát triển dựa trên sự hoài cổ. Đặc biệt là Y2K khiến trào lưu đàn ông mặc áo bó sát, quần ống rộng nổi lên. Xu hướng bắt nguồn từ những năm 1990 này hồi sinh khoảng một năm trước.

Sau chiếc áo ba lỗ đen, Mono tiếp tục tạo hiệu ứng cho thiết kế ôm sát cơ thể. Ảnh: 1900.

Thời đó, đấng mày râu hay mặc những chiếc quần ống rộng thùng thình kết hợp với áo crop top mang đậm tinh thần hip hop, xen lẫn chút yếu tố grunge và techno. Sau đó, chúng dần được nâng cấp chi tiết đũng quần thấp, đường cắt rộng thùng thình và chiều dài vượt quá chân.

Những thương hiệu hàng đầu thế giới như Balenciaga, Louis Vuitton đang liên tục lăng xê các mẫu crop top ôm sát body cho nam hay quần jeans, kaki thùng thình. Giám đốc sáng tạo Demna đã lấy cảm hứng từ hình ảnh Johnny Depp mặc chiếc áo crop top trong The Claws of the Night vào đầu những năm 1980. Khi đó, chiếc áo thun siêu ngắn là trang phục đặc trưng của các cầu thủ bóng đá Mỹ. Sau đó, nó trở nên phổ biến với phụ nữ thông qua các bộ phim như Clueless.

HIEUTHUHAI mặc áo dài tay bó sát. Ảnh: TAT.

Cũng giống như các phong cách thể hiện nét gợi cảm ở phụ nữ, trào lưu ăn mặc này của nam giới cũng từng tạo ra nhiều làn sóng tranh cãi. Cộng đồng LGBTQ từng cảm thấy bức xúc khi cộng đồng mạng cho rằng chỉ có người đồng tính mới mặc những chiếc áo bó sát, ngắn cũn. Họ gọi những thiết kế này là thứ “quái đản”.

Hồi tháng 5, cây bút Tyler Schoeber của Yahoo News đã phản bác điều này và cho rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mặc áo crop top, bó sát. Ngày nay, việc đàn ông sơn móng tay, mặc váy, mang túi xách của nữ không còn quá xa lạ. Bằng chứng là nhiều nhà mốt ra mắt những bộ sưu tập để người mẫu nam mặc váy, áo xuyên thấu. Các tín đồ thời trang xuất hiện ở đường phố Paris (Pháp) hay New York (Mỹ) cũng liên tục cho thấy yếu tố phi giới tính.

“Nhiều người nói mặc áo crop top, bó sát khiến đấng mày râu trông mất đi vẻ nam tính. Tôi thấy không đúng. Bởi trào lưu unisex (phi giới tính) đã rộ lên vài năm nay. Việc đàn ông mặc những thiết kế như vậy là theo làn sóng chung. Quan trọng là bạn cảm nhận được gu thì mặc. Chẳng hạn như trào lưu nam giới đeo ngọc trai. Lúc đầu, nhiều người thấy không quen lắm. Về sau, họ cũng dần quen, có cái nhìn cởi mở hơn và thấy xu hướng đó đẹp”, Thịnh Chocolate nói thêm.

Với anh, sự nam tính hay nữ tính không phụ thuộc vào trang phục mỗi người mặc. Nó liên quan đến cách hành xử, thái độ và nhiều thứ khác chứ không chỉ qua bộ đồ. Anh nhấn mạnh: “Nếu là người yêu cái đẹp, thời trang, xu hướng, bạn có thể cảm nhận và trải nghiệm nó”.

Stylist Thịnh Chocolate thường xuyên phối đồ với những chiếc áo bó, quần rộng dựa trên niềm cảm hứng những năm 1990. Ảnh: NVCC.

Không chỉ áo bó sát, Sơn Tùng M-TP còn kết hợp cùng với mốt lộ quần trong. Đây cũng là xu hướng đang được phái đẹp đón nhận nồng nhiệt. Các chuyên gia thời trang cho rằng phụ nữ muốn trông gợi cảm hơn, nam giới cũng vậy.

Câu hỏi "Tại sao đàn ông thích để lộ cạp quần trong?" trên nền tảng Quora đã thu hút nhiều người dùng. Đa số nam giới xác nhận họ thường mặc như vậy với những lý do cụ thể.

"Người mẫu làm điều này để quảng bá cho thương hiệu. Với đàn ông, nó là yếu tố giúp trông gợi cảm hơn. Với tôi, vì thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần, nó cứ hay bị tụt và để lộ đồ lót", người dùng có tên Kevin So chia sẻ.

Một lý do khác được nhiều người đưa ra là nó thể hiện sự sành điệu. Khi trên thị trường hiện nay có nhiều loại đồ lót đến từ những nhà mốt xa xỉ, việc sở hữu một thiết kế in logo khiến đấng mày râu cũng muốn khoe ra. "Nếu có những món đồ từ Calvin Klein hoặc Dolce & Gabbana, nó đáng được khoe ra", người dùng Jonathan Swift viết.

Mốt mặc đồ để lộ nội y được nhắc ở trên cũng là một minh chứng cho thấy mọi yếu tố nhằm xóa bỏ rào cản về giới đang được thúc đẩy mạnh, theo Vogue.

Ai mặc đẹp?

Phong cách thời trang thường không có sự phân biệt và bất kỳ giới hạn nào. Tuy nhiên, mỗi dáng người sẽ có lợi thế riêng để mặc những phong cách nhất định. Theo nam stylist đến từ TP.HCM, với xu hướng này, những bạn có dáng người khỏe khoắn, kiểu slim fit sẽ mặc đẹp hơn. Đặc biệt, phần bụng, vai và ngực phải cho thấy sự săn chắc.

Có nhiều cách để phối theo phong cách này. Tuy nhiên, anh cho rằng đẹp nhất là công thức tối giản. Bạn chỉ cần một chiếc quần jeans rộng mang màu sắc mình yêu thích và chiếc áo crop top đơn giản, ôm sát. Bạn có thể kết hợp cùng với trang sức như dây đính quanh quần, vòng ngọc trai. Trong những trường hợp cần lịch sự hơn, bạn hãy phối cùng jacket hay blazer để tới sự kiện.

Evan Mock là một trong những sao nam tích cực lăng xê phong cách này. Ảnh: GQ.

Chẳng hạn, Louis Vuitton để người mẫu đội thêm chiếc mũ xô. Vetements kết hợp với chiếc vòng cổ và giày thể thao chunky. Evan Mock - ngôi sao Gossip Girl - trông sành điệu khi phối với chuỗi mắt xích chunky, nhẫn bạc, thắt lưng đính đá và mái tóc hồng.