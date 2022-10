Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi

Đoạn video mới của Sơn Tùng đang bị khán giả chỉ trích. Họ không hài lòng khi nam ca sĩ thách thức anti-fan.

Sơn Tùng tiếp tục vướng tranh cãi vì video mới. Ảnh: NVCC.

Mới đây, Sơn Tùng thông báo trở lại thông qua đoạn video Intro dài hơn một phút. Nam ca sĩ tung thêm video Lời tri ân dành cho người hâm mộ và 2 bài hát Cơn mưa xa dần, Nắng ấm ngang qua. Video Intro lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội vì trong đó Sơn Tùng có lời lẽ được cho là thách thức anti-fan.

"Bao lâu, bao lâu, bao nhiêu lâu rồi. Tên anh nằm trên đỉnh cao bao lâu rồi?. Tham, sân si bao lâu rồi. Đứng từ xa nhìn ngắm thành công của anh bao nhiêu lâu rồi? Đâm sau lưng anh. Đúng là lũ trẻ ranh. Chẳng có gì hết. Chỉ thế là nhanh. Bước hết vào đây, tấp hết vào đây, làm sao cưng ngăn được ý trời (SKY - tên fan của Sơn Tùng) đây. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe tên anh. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe ai hô vang tên anh, tên anh Sơn Tùng M-TP", là nội dung trong video Intro.

Đoạn lời trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng Sơn Tùng đang đối đầu với những khán giả ghét bỏ anh thời gian qua. Hành động này được đánh giá là thách thức, hiếu thắng dù thực tế Sơn Tùng vướng nhiều scandal. Do đó, việc anh có anti-fan là khó tránh khỏi, đặc biệt, trong vụ ồn ào đời tư với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú.

Đầu năm, Sơn Tùng phải xin lỗi và gỡ bỏ MV. Ảnh: NVCC.

Đáng nói, mỗi khi tranh cãi nổ ra, Sơn Tùng thường giữ im lặng. Do đó, việc anh lên tiếng lần này khiến khán giả không đồng tình.

Trên mạng xã hội, họ bình luận: “Làm nghệ sĩ khó tránh khỏi anti. Đâu ai bắt được 100% mọi người phải yêu mình. Cậu ấy cũng đâu lớn lao gì mà gọi người khác là trẻ ranh. Đầy người đáng tuổi chú so với Sơn Tùng. Thái độ của cậu ấy khiến tôi thất vọng”, “Sơn Tùng bao lần trước vướng tranh cãi, từ nghi án sao chép ý tưởng đến chuyện đời tư. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, vậy tại sao còn lên tiếng nói anti-fan là trẻ ranh vậy”, “Chính cậu ấy không tôn trọng công chúng khi lần nào cũng im lặng dù vướng scandal. Vậy mà giờ cậu ấy lại chỉ trích anti-fan”…

Bên cạnh chỉ trích về nội dung, nhiều khán giả nhận xét đoạn lời trong video Intro khá giống bản rap diss lễ trao giải MAMA của G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang).

Theo đại diện Sơn Tùng, dự án sắp tới của nam ca sĩ mang tên SKY Decade nhằm chúc mừng một thập kỷ hoạt động giọng ca Em của ngày hôm qua. Trước đó, Sơn Tùng M-TP đăng một đoạn nhạc demo dài 59 giây. Đây là món quà đầu tiên anh tặng những người đã yêu thương, đồng hành trong suốt chặng đường 10 năm qua. Ngày 7/10 đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP.

Đầu năm, Sơn Tùng phát hành MV There's No One At All và lập tức vướng tranh cãi. Khán giả chỉ trích MV có nội dung bạo lực, cảnh quay tự tử. MV sau đó bị xử phạt 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ.