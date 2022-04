Sơn Tùng không gỡ hẳn MV, chỉ ẩn khỏi YouTube Việt Nam

Sau các ý kiến trái chiều về nội dung MV có nhiều cảnh bạo lực, cổ súy tự sát, There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã biến mất khỏi các nền tảng.

Tối 29/4, MV mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP biến mất khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam sau chưa đầy một ngày phát hành. Tuy nhiên, "There's No One At All" vẫn tồn tại trên YouTube ở các quốc gia khác, không bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Trước đó, video này đạt khoảng 8 triệu lượt xem cùng 600.000 lượt thích sau khoảng một ngày đăng tải. Phiên bản audio của bài hát này vẫn nằm trên trang chủ Spotify Việt Nam kèm theo banner lớn.

Thông quan trang Facebook chính thức, Sơn Tùng M-TP cho biết sẽ ngưng phát hành MV của bài hát với tinh thần cầu thị, lắng nghe. "Tuy nhiên, sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem M/V này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn", nam ca sĩ đưa ra lời giải thích.

MV There's No One At All của Sơn Tùng bị ẩn khỏi YouTube Việt Nam nhưng vẫn hiển thị tại các quốc gia khác.

Video ca khúc mới nhất của ca sĩ gốc Thái Bình nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng vì chứa nội dung bạo lực, cổ súy hành vi tự sát. Trước đó, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết đã nhận được công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý với MV There's No One At All, chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.

"Cục PTTH&TTĐT sẽ gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV này", ông nói.

Trong văn bản gửi Thanh tra Bộ và Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Nội dung của There's No One At All mô tả cuộc đời của một chàng trai bất hạnh, có dấu hiệu chống đối xã hội với các hành động bạo lực, đập phá. Ở cuối clip, nhân vật chính thực hiện hành vi nhảy lầu như dấu hiệu phản kháng cuối cùng.

“Là một thần tượng của giới trẻ với lượng người hâm mộ đến hàng triệu, Sơn Tùng lại làm MV giải quyết bế tắc, áp lực bằng cách quyên sinh như thế này thật đáng lo ngại. Nếu các bạn trẻ non nớt, chưa đủ cái nhìn thận trọng, có khả năng sẽ bị tác động tâm lý, dẫn đến quyết định dại dột lúc gặp khó khăn”, người dùng Nguyễn Hùng Cường nhận xét.

“Tôi thực sự lo ngại. Các con, các cháu bây giờ rất dễ học theo những thứ được gọi là xu hướng”, tài khoản Đoàn Quốc Cường bình luận.

Sáng 29/4, trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm bài đăng kêu gọi báo cáo (report) bài hát mới của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì có nội dung gây hại hoặc nguy hiểm, cụ thể là hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích. Các bài đăng này thu về lượng tương tác lớn trên Facebook.

Ngoài ra, nền tảng YouTube không cho phép các nội dung khuyến khích hành vi tự tử, tự hủy hoại bản thân.

“Tại YouTube, chúng tôi coi trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi ủng hộ nhà sáng tạo chia sẻ câu chuyện của họ, ví dụ như nói về trải nghiệm khi có biểu hiện trầm cảm, hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhưng YouTube không cho phép nội dung khuyến khích tự sát, tự hủy hoại bản thân, gây rủi ro đáng kể cho người xem”, trang chính sách của YouTube ghi rõ.

Bên cạnh đó, nền tảng kêu gọi người dùng gắn cờ (tố cáo video) nếu cho rằng có người đang gặp nguy hiểm.

Đây không phải lần đầu một MV của Sơn Tùng M-TP bị thu hồi. Tháng 4/2015, bài hát Không phải dạng vừa đâu của nam ca sỹ đăng trên YouTube bị chỉ trích vì đội ngũ sản xuất đã "mượn" hình ảnh nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh để giễu cợt. Trước làn sóng tranh cãi, đội ngũ sản xuất đã ẩn MV này khỏi YouTube.