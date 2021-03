SofM và Suning dễ thở ở play-off LPL mùa xuân 2021

Vòng play-off LPL mùa xuân 2021 sẽ diễn ra từ ngày 1/4 với sự tham gia của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc.

Vòng play-off LPL mùa xuân 2021 có sự góp mặt của 10 đội tuyển sở hữu thành tích tốt nhất giai đoạn vòng bảng gồm Royal Never Give Up, EDward Gaming, Top Esports, JD Gaming, FunPlus Phoenix, Team WE, Suning, Rare Atom, Invictus Gaming và LNG Esports.

Với việc LPL mùa xuân 2021 áp dụng thể thức mới và phân loại hạt giống theo thành tích ở vòng bảng, Royal Never Give Up (nhất bảng) và EDward Gaming (nhì bảng) giành quyền vào thẳng bán kết. Hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 là đương kim vô địch Top Esports cùng á quân JD Gaming chờ sẵn tại tứ kết.

Suning của SofM được kỳ vọng tiến sâu ở vòng play-off LPL mùa xuân 2021. Ảnh: LPL.

Á quân thế giới Suning kết thúc vòng bảng LPL mùa xuân 2021 với thành tích 10-6 cùng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Lê "SofM" Quang Duy cùng các đồng đội nằm ở nhánh dưới và sẽ đối đầu với LNG Esports ở lượt trận đầu tiên của vòng play-off. Trận này diễn ra lúc 16h ngày 2/4 (theo giờ Hà Nội).

LNG Esports được đánh giá là đối thủ yếu hơn Suning. Nếu đánh bại LNG, Suning sẽ đối đầu Team WE tại lượt trận thứ 2 của vòng play-off. Ở giai đoạn vòng bảng, SofM cùng Suning từng giành chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước LNG Esports. Bên cạnh đó, Suning của SofM đã bất bại trong 3 trận gần nhất tại LPL mùa xuân 2021.

Đội hình đăng ký thi đấu của Suning gồm Chen "Bin" Ze-Bin (đường trên), Lê "SofM" Quang Duy (đi rừng), Xiang "Angel" Tao (đường giữa), Tang "Huanfeng" Huan-Feng (xạ thủ) và Luo "ON" Wen-Jun (hỗ trợ). Trong khi đó, Kang "ADD" Geon-mo, Chen "View" Yu-Ming và Xie "Jinjiao" Jin-Shan là 3 tuyển thủ dự bị.