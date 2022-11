So Yeon và cầu thủ Jo Yu Min đăng ký kết hôn

Dù đám cưới chưa được tổ chức, cặp sao đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ngày 14/11, Wikitree đưa tin nữ ca sĩ So Yeon, cựu thành viên nhóm T-ara và cầu thủ Jo Yu Min đã đăng ký kết hôn. So Yeon đăng loạt ảnh cô và chồng trong ngày đăng ký kết hôn

“Chúng tôi chính thức là vợ chồng từ 1/11. Mục tiêu sắp tới là World Cup được tổ chức sắp tới”, cô viết và chia sẻ ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và nhẫn cưới.

So Yeon cho biết cô muốn ở bên cạnh Yu Min và ủng hộ sự nghiệp của chồng. Cô chia sẻ: "Như mọi người đã biết, đám cưới được hoãn lại để Yu Min tập trung cho World Cup. Đây là cơ hội quý giá với chúng tôi. Tôi mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều cho Jo Yu Min và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc".

Nữ ca sĩ tâm sự vợ chồng cô có mục tiêu chung và đã cùng nhau nỗ lực suốt 2 năm qua. Thành viên nhóm T-ara cảm thấy biết ơn Yu Min. Cô nhắn nhủ chồng hãy cùng nhau sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

So Yeon và Yo Ju Min đã hoàn tất đăng ký kết hôn. Ảnh: Wikitree.

So Yeon và Yo Ju Min hẹn hò trong 3 năm và thông báo kết hôn vào tháng 1. Đám cưới dự kiến tổ chức tháng 11 song đã tạm hoãn do Yo Ju Min đại diện Hàn Quốc tham dự World Cup 2022. Cặp sao lên kế hoạch kết hôn sau khi mùa giải K-League kết thúc.

So Yeon sinh năm 1987 và ra mắt trong nhóm nhạc T-ara vào năm 2009. Nhóm được biết đến với các ca khúc Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lies, Why Are You Being Like This… 8 năm sau khi debut, So Yeon tách ra hoạt động với tư cách ca sĩ solo và diễn viên.

Cầu thủ Jo Yu Min kém So Yeon 9 tuổi và là thành viên của đội bóng Daejeon Hana Citizen.