Số tiền tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng ở SEA Games 32

3. Trường nào ở Hà Nội có lớp với tỷ lệ chọi 1/31 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay? Trường THPT Chu Văn An

Trường THPT Phan Đình Phùng

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Năm nay, lớp chuyên Tiếng Anh của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tuyển sinh 35 chỉ tiêu nhưng có tới 1.084 thí sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi là gần 1/31. Ngoài ra, nhiều lớp chuyên khác cũng có tỷ lệ chọi cao trên 10 như lớp chuyên Văn (1/13,29), chuyên Tin (1/11,09) của trường THPT Chu Văn An; lớp chuyên Văn (1/13,46), chuyên Tin (1/10,17) của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, lớp chuyên Anh (1/10,31) của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Việt Linh.