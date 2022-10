So sánh nhanh Pixel 7, Pixel 7 Pro và Pixel 6

Sau khi thế hệ Pixel 6 ra đời, Google đã thể hiện dấu ấn và thành tựu nhất định trên thị trường smartphone. Vừa qua, hãng tiếp tục ra mắt thế hệ Pixel 7 và Pixel 7 Pro.

Vào 10h ngày 6/10 (tức 21h ngày 6/10 theo giờ Việt Nam), Google chính thức trình làng Pixel 7 và Pixel 7 Pro. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại New York, đánh dấu lần đầu tiên dòng Pixel được ra mắt trực tiếp kể từ đại dịch Covid-19.

Thông số kỹ thuật

Pixel 5, Pixel 6 đều là những đàn anh của series Pixel 7 và đã khẳng định được dấu ấn. Lúc này, người dùng đang chờ đợi liệu Pixel 7 và 7 Pro có thể vượt qua thế hệ Pixel 6 hay không.

Ngày 6/10, Google ra mắt hai sản phẩm smartphone Pixel 7 và Pixel 7 Pro.

Sau những ấn tượng mà Pixel 5 và 6 mang tới, người dùng đặt kỳ vọng Pixel 7 và 7 Pro sẽ tiếp tục thể hiện dấu ấn cả về trải nghiệm sử dụng lẫn thiết kế. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật của 3 model Pixel 6, 7 và 7 Pro.

Thông số camera

Với nhiều người dùng smartphone, camera là một trong những yếu tố được quan tâm nhất. Nhu cầu chụp ảnh trên điện thoại của khách hàng khiến Google có những cải tiến về camera trên Pixel 7 và Pixel 7 Pro.

Pixel 7 và Pixel 7 Pro được Google cải tiến về camera, đặc biệt khi chụp ban đêm.

Nhận xét chung

Khi đặt lên bàn cân so sánh chi tiết, dường như Pixel 6 có phần yếu thế hơn về hiệu năng. Tuy nhiên, thông số camera của Pixel 6 tương đối ấn tượng. Trải nghiệm màn hình trên 2 tân binh Pixel 7 và Pixel 7 Pro ấn tượng hơn so với Pixel 6, nhất là khi chơi game. Trong khi đó, viên pin của Pixel 6 lớn hơn Pixel 7 nhưng vẫn yếu hơn khi so với Pixel 7 Pro.

Pixel 7 và Pixel 7 Pro là 2 smartphone khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn.