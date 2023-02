Theo luật sư, sau khi bị HoSE hủy niêm yết, cổ phiếu FLC có thể được niêm yết tại Upcom. Tuy nhiên, việc đăng ký có thể không được chấp thuận do FLC liên quan vụ án đang điều tra.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết đối với 710 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) từ ngày 20/2. Quyết định này được đưa ra sau khi FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác.

Trong trường hợp này, số phận pháp lý của cổ phiếu FLC sẽ ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Khoản 2, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, vận hành) theo quy định tại Điều 133 Nghị định này.

Về khái niệm công ty đại chúng, Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty đại chúng là công ty cổ phần đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc Được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp này, sau khi bị hủy niêm yết tại HoSE, nếu vẫn đáp ứng 2 điều kiện còn lại về công ty đại chúng của Luật Chứng khoán, FLC phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Theo Điều 133 Nghị định này, trong thời hạn 7 ngày từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực là 20/2, HoSE sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu FLC. Nếu được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàn Upcom.

Tuy nhiên, Điều 109 Nghị định này quy định để được niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải không thuộc trường hợp bị xử lý vi phạm trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Điều 12 Luật Chứng khoán 2019.

Do FLC và người đại diện theo pháp luật trước đó là ông Trịnh Văn Quyết liên quan tới vụ án do Bộ Công an điều tra, việc đăng ký niêm yết có thể sẽ chưa được HNX chấp thuận. Trong trường hợp đó, cổ phiếu FLC vẫn thuộc sở hữu của các nhà đầu tư. Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần sẽ chỉ thực hiện trực tiếp mà không thông qua sàn chứng khoán.