Số phận những nhóm nhạc Hàn Quốc hết hợp đồng năm 2022

TWICE: Nhóm nhạc nữ 9 thành viên hoạt động dưới trướng JYP Entertainment từ tháng 10/2015, đã gặt hái những thành quả đáng ghi nhận. Năm ngoái, The Feels - đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên - giúp tên tuổi TWICE tiến ra thị trường quốc tế khi đứng hạng 83 trên Billboard Hot 100. Đây là lần đầu nhóm làm được điều này. Người hâm mộ tin rằng hành trình chinh phục phương Tây của TWICE chỉ mới bắt đầu, nên có khả năng nhóm sẽ gia hạn hợp đồng.