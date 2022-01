Số phận loạt phim bom tấn năm 2022

"The Batman", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" và "Jurassic World: Dominion" được dự đoán làm nên chuyện tại phòng vé năm nay.

Năm 2022, Hollywood trở lại với hàng loạt phim được đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình ảnh, với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng. Sau thời gian ảm đạm, phòng vé được kỳ vọng nhộn nhịp hơn nhờ The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cùng danh sách dài phim bom tấn khác.

Variety đưa ra dự đoán số phận tại phòng vé của những phim điện ảnh năm nay.

Những tác phẩm chắc chắn nhất

Vũ trụ Điện ảnh DC mở màn năm 2022 với The Batman do Robert Pattinson đóng chính nhân vật Bruce Wayne - chàng kỵ sĩ bóng đêm thành phố Gotham. Zoe Kravitz thủ vai Catwoman quyến rũ và bí ẩn. Tác phẩm sẽ ra rạp từ 4/3.

Variety nhận định cốt truyện đặc sắc cộng với sức hút từ cái tên Robert Pattinson sẽ thôi thúc khán giả đến rạp. Giới chuyên gia tỏ ra yên tâm về lợi nhuận The Batman có thể thu về trong thời gian tới.

Đến 6/5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness được kỳ vọng nối tiếp thành tích ấn tượng của Spider-Man: No Way Home. Ngay từ nhan đề phim đã có "Multiverse" (đa vũ trụ), gợi ý rằng các phiên bản biến thể của tất cả nhân vật MCU nhiều khả năng tái xuất. Yếu tố này làm nên sức lôi cuốn cho bom tấn.

Thêm vào đó, Marvel gia tăng độ uy tín cho Doctor Strange in the Multiverse of Madnes khi mời Sam Raimi làm đạo diễn và Michael Waldron, biên kịch chính của loạt phim Loki, viết kịch bản.

"Chuỗi chiến thắng của Marvel sẽ không bị gián đoạn với Thor: Love and Thunder (8/7) và Black Panther: Wakanda Forever (11/11)", chuyên gia khẳng định.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Batman, Jurassic World: Dominion và Spider-Man: Across the Spider-Verse được dự đoán oanh tạc phòng vé năm nay. Ảnh: Reddit/Pinterest/Filmaffinity.

Cuộc chạy đua phòng vé năm nay còn có Jurassic World: Dominion, một sản phẩm của Universal dự kiến ra mắt ngày 10/6. Dù phim gốc đã được chiếu hơn ba thập kỷ, hòn đảo hư cấu Isla Nublar vẫn mang sức hấp dẫn lạ kỳ đối với khán giả yêu thích khủng long. Phần phim mới với sự trở lại của Chris Pratt, Bryce Dallas Howard... hứa hẹn chiều lòng người xem vào mùa hè.

"Đây là phim lớn đầu tiên vẫn ghi hình bình thường trong đại dịch. Do làm việc trong điều kiện khó khăn, phải tăng cường các biện pháp phòng dịch nên chi phí sản xuất tăng thêm hàng triệu USD. Chúng tôi tin phim đạt lợi nhuận khả quan", tờ báo viết.

Khép lại Spider-Man: No Way Home, fan Người Nhện sẽ gặp phiên bản hoạt hình của nhân vật trong Spider-Man: Across the Spider-Verse (phần một). Đây cũng là tác phẩm Variety nhận định ăn khách năm nay.

An toàn

Poster Nope với khung cảnh bầu trời đêm xám xịt gợi lên cảm giác mơ hồ. Nhưng với đạo diễn Jordan Peele, phim sẽ là "nỗi kinh hoàng mới trong tâm trí đang chờ được khám phá". Có thể thấy Peele áp dụng công thức từng làm với Get Out và Us - những tác phẩm không kèn trống, phần nhìn đơn giản nhưng chứa đựng ẩn ý sâu sắc và bất ngờ.

"Thế mới nói Jordan Peele là một trong số ít nhà làm phim hầu như không tiết lộ gì về phim mà vẫn thuyết phục được khán giả đến xem", Variety nhìn nhận.

Poster đơn điệu nhưng bí ẩn của Nope. Ảnh: Pinterest.

Song, việc úp mở tình tiết trong Nope đôi khi lại gây tác dụng ngược. Giới quan sát cho rằng Nope là sản phẩm mang tính mạo hiểm của Peele. Bởi vậy, không ai dám chắn phim sẽ oanh tạc phòng vé. Chuyên gia chỉ đoán phim đạt doanh thu an toàn sau ngày phát hành 22/7.

Bom tấn mới nhất của thương hiệu hành động Mission: Impossible là màn hội ngộ của đội ngũ sáng tạo nồng cốt, gồm nhà văn kiêm đạo diễn Christopher McQuarrie, các ngôi sao Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson và Vanessa Kirby. Đặc biệt, không thể thiếu Tom Cruise - "linh hồn" của phim.

Mission: Impossible 7 phải dời lịch quay liên tục vì dịch Covid-19. Sau không ít lần trì hoãn, phim sẽ ra rạp cuối tháng 9. Đây là thời điểm tốt cho Mission: Impossible 7 khi không có nhiều tác phẩm cạnh tranh. Tuy nhiên, Variety lo ngại kết quả phòng vé bởi cùng thời điểm ấy năm ngoái, doanh thu các phim không được như mong đợi.

Tương tự Marvel, DCEU cũng bước vào kỷ nguyên đa vũ trụ với The Flash. Phim này phát hành vào tháng 11, trước thời điểm Black Panther: Wakanda Forever lên sóng.

Disney sẽ không đứng ngoài cuộc với Avatar 2. Cùng với đạo diễn James Cameron, phần lớn dàn diễn viên từ Avatar (2009) sẽ tái xuất, gồm Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, CCH Pounder và Stephen Lang. Cùng với đó là loạt tên tuổi nổi danh khác Kate Winslet, Vin Diesel, Dương Tử Quỳnh, Edie Falco, Cliff Curtis và Jermaine Clement.

Nội dung Avatar 2 hứa hẹn không phụ lòng khán giả. Song, việc dời lịch ra mắt từ 2014, 2015, 2016, 2017, sau đó là 2018, 2019, 2020 và đến 2021 đã phần nào khiến khán giả hụt hẫng, chán ngán. Vì thế, để đánh giá tiềm năng phòng vé cho phim này, Variety chỉ xếp ở mức an toàn.

Nhóm phim rủi ro

Theo Variety, Death on the Nile chắc chắn không phải phim tệ nếu đi đúng công thức chiến thắng mà Kenneth Branagh từng áp dụng cho Knives Out ( 165 triệu USD ), Murder on the Orient Express ( 102 triệu USD ). Các phim của đạo diễn người Bắc Ireland hàm chứa vẻ bí ẩn, kịch tích và mưu mô. Death on the Nile được cho rằng cũng như vậy.

Yếu tố duy nhất dễ khiến phim trở thành thảm họa là vẫn giữ Armie Hammer - nam diễn viên đã thân bại danh liệt vì bê bối đời tư - trong dàn diễn viên. "Disney và Kenneth Branagh không chọn người thay thế Hammer hoặc cắt vai của anh sau cáo buộc cưỡng hiếp, lạm dụng. Đây là bước đi rất mạo hiểm", tờ báo quan điểm.

Tại diễn biến khác, có hai lý do khiến Variety xếp Uncharted - phim điện ảnh kể về thợ săn kho báu Nathan Drake do Tom Holland đóng chính, Mark Wahlberg vào vai phụ tá Sully, Antonio Banderas giữ vai phản diện - vào nhóm rủi ro.

Thứ nhất, các phim chuyển thể từ game điện tử, ngoại trừ Resident Evil và Sonic the Hedgehog, về cơ bản hiếm khi gây tiếng vang. Thứ hai, Holland được cho là quá trẻ để thủ vai người thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Tài tử đã quen với thể loại siêu anh hùng, nên Uncharted thực sự là thử thách với anh. Chuyên gia cho rằng không ngạc nhiên nếu Uncharted có doanh thu thấp.

Tạo hình của Tom Holland trong Uncharted. Ảnh: The Verge.

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - tác phẩm mở đầu phần tiền truyện của Harry Potter - đạt doanh thu 800 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, lợi nhuận của loạt phim đã giảm dần. Phần kế tiếp The Crimes of Grindelwald chỉ bán được 654 triệu USD tiền vé, trở thành phim có doanh thu thấp nhất toàn thương hiệu phù thủy.

"Lượt xem The Crimes of Grindelwald (2019) giảm cho thấy Warner Bros. không thể dựa vào việc phô trương thương hiệu để giữ chân Potterheads (những người hâm mộ Harry Potter). Chính vì vậy, phần ba Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore mang trọng trách lớn trong việc vực dậy doanh thu phòng vé", Variety viết.