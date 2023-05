Số phận 'Lật mặt 6' của Lý Hải sau khi bị vượt mặt

Sau gần 1 tháng thống trị phòng vé Việt, bộ phim của đạo diễn Lý Hải chính thức bị vượt mặt. Nhiều khả năng, phim sẽ dừng chân trước cột mốc doanh thu 300 tỷ đồng.

"Lật mặt 6" của Lý Hải đang có doanh thu 260 tỷ đồng.

Tới ngày 21/5, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ghi nhận mức doanh thu 260 tỷ đồng sau gần 1 tháng phát hành (theo thống kê từ Box Office Vietnam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập). Thời gian gần đây, doanh thu phim chững lại trông thấy, không còn khuynh đảo phòng vé như những ngày đầu ra rạp.

Thất thế trước bom tấn Hollywood và kế hoạch xuất ngoại

Trong sáng 21/5, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp phòng vé. Hai vị trí đầu tiên lần lượt thuộc về Fast X và phim hoạt hình Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời.

Trước khi bị hai phim ngoại soán ngôi vương phòng vé, đứa con tinh thần của Lý Hải từng làm mưa làm gió suốt thời gian dài. Ra rạp từ 28/4 (mở bán suất chiếu đặc biệt từ 26/4), phần 6 Lật mặt “bội thu” nhờ dịp nghỉ lễ dài ngày. Với sức hút từ đạo diễn và tên tuổi thương hiệu, bộ phim hành động dường như không có đối thủ tại phòng vé Việt. Xuất hiện cùng thời điểm, Con Nhót mót chồng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có thành tích kém ấn tượng hơn hẳn.

Khởi chiếu khoảng hơn 1 tuần sau đó, Guardians Of The Galaxy Vol.3 với sức mạnh từ thương hiệu “tỷ đô” Marvel cũng chưa đủ để hạ bệ Lật mặt 6.

Phải tới khi Fast X (tựa Việt: Fast & Furious 10) ra rạp, dự án của Lý Hải mới chính thức “rớt đài”. Bom tấn hành động của Hollywood càn quét phòng vé Việt, thu về gần 30 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 ngày công chiếu. Trong khi đó, doanh thu Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh giảm sâu. Phim chỉ kiếm được gần 600 triệu đồng trong sáng cuối tuần 21/5. Trong khi đó, thành tích của Fast X lên tới khoảng 3,5 tỷ (gấp hơn 5,5 lần).

Lật mặt 6 bị Fast X vượt mặt.

Cách đây ít ngày, nhà sản xuất Lật mặt công bố kế hoạch “Mỹ tiến”. Theo tiết lộ, kể từ 26/5, bộ phim sẽ được chiếu tại 52 cụm rạp ở Mỹ thuộc các bang như Washington, California, Texas, Florida, Michigan, Hawaii,... Tại thị trường nước ngoài, phim có tựa đề Face Off: The Ticket of Destiny.

Đây là phần thứ 3 trong thương hiệu Lật mặt được chiếu tại Mỹ, sau Lật mặt 4: Nhà có khách (2019) và Lật mặt 5: 48h (2021). Sau Mỹ, ê-kíp sẽ tiếp tục đưa phim sang thị trường Australia và một số quốc gia khác.

Khó vượt doanh thu phim Bố già và Nhà bà Nữ

Kế hoạch xuất ngoại được cho là một nước đi hợp lý, đặc biệt khi đây là thời điểm sức hút Lật mặt 6 suy giảm rõ rệt tại Việt Nam. Tuần vừa qua, bộ phim kiếm được thêm khoảng 10 tỷ đồng , giảm 400% so với thành tích 50 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Thời điểm hiện tại, bộ phim của Lý Hải chỉ kiếm được trung bình khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày và tiếp tục giảm mạnh.

Doanh thu Lật mặt 6 khó lòng vượt qua Nhà bà Nữ.

Với tốc độ kiếm tiền hiện giờ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh sẽ rất chật vật để đạt được doanh thu 300 tỷ đồng tại sân nhà. Nhiều khả năng, phim phải rút rạp trước khi chạm tay tới cột mốc phòng vé này. Bởi lẽ, không riêng Fast X, hàng loạt dự án bom tấn đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Như vậy, Lật mặt 6 dường như không có cơ hội để vượt mặt Bố già và Nhà bà Nữ như kỳ vọng. Hai đứa con tinh thần của Trấn Thành đang nắm giữ kỷ lục là bộ đôi ăn khách nhất lịch sử Việt nam, với doanh thu đều vượt ngưỡng 400 tỷ đồng .

Nếu không có gì thay đổi, dự án hành động của Lý Hải sẽ dừng chân ở vị trí top 3 trong bảng tổng sắp. Đây cũng là thành tích của Lý Hải và Lặt mặt tiếp tục là series phim Việt có tổng doanh thu lớn nhất.