Số phận của video gây tranh cãi '2, 3 con mực, anh yêu em cực'

Vừa qua, "Anh yêu em cực" của Linh Thộn bị ẩn vì vi phạm bản quyền. Tới 19/10, rapper giải quyết xong vấn đề và đăng video trở lại.

Sáng 19/10, trao đổi với Zing, Linh Thộn cho biết đã giải quyết xong vấn đề bản quyền của Anh yêu em cực sau khi trao đổi thẳng thắn với nhà sản xuất Eugene Tsai. Theo Linh Thộn, ê-kíp của rapper đáp ứng những yêu cầu Eugene Tsai đưa ra, bao gồm việc để đường link This is America, I guess và thông tin của nhà sản xuất người Canada dưới video Anh yêu em cực. Hai bên giữ liên lạc để có thể hợp tác trong tương lai.

Linh Thộn giải thích việc sử dụng beat của This is America, I guess: “Anh yêu em cực vốn là bài hát đơn thuần tôi dành cho người yêu. Tôi hoàn toàn không lường trước được nó sẽ viral đến vậy. Ý tưởng bài hát đến từ một câu nói vu vơ giữa hai người. Trong quá trình viết thành bài hát, tôi nghĩ tới bản remix This is America, I guess của anh Eugene Tsai vốn đã quá nổi tiếng. Tôi thích bản remix từ rất lâu và luôn có suy nghĩ sẽ viết một cái gì đó trên đoạn beat này”.

Anh yêu em cực của Linh Thộn xuất hiện trở lại sau khoảng một ngày biến mất. Ảnh: NVCC.

Rapper sinh năm 1997 cho biết thêm: “Tôi nghĩ quá đơn giản rằng muốn sử dụng nguyên bản beat cũ với mong muốn mọi người có thể nhận ra ngay đây là bản của anh Eugene. Có lẽ, câu đùa ‘Idea ăn trộm từ’ ở phần mô tả của video đã không phù hợp và khiến sự khúc mắc về bản quyền càng lên cao. Tôi hoàn toàn thừa nhận đây là thiếu sót của tôi. Càng sai sót hơn khi ngay từ đầu, tôi không liên lạc trực tiếp với anh Eugene Tsai để xin phép được sử dụng và làm lại beat một cách chính thức”.

Sau khi giải quyết vấn đề bản quyền, Anh yêu em cực của Linh Thộn xuất hiện trở lại. Đây là ca khúc được lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Nhiều tài khoản mạng sử dụng câu hát: “2, 3 con mực, anh yêu em cực” để tạo video hoặc biến tấu thành những câu nói mới nhằm bày tỏ tâm trạng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, Anh yêu em cực cũng vướng tranh cãi. Bài hát bị chê ca từ vô nghĩa và Eugene Tsai tố vi phạm bản quyền. Dưới video bài hát, Eugene Tsai bình luận: “Bạn ơi, không phải cứ để ‘lấy ý tưởng’ là bạn có thể bê nguyên beat từ bản remix của tôi như vậy đâu. Tôi vừa gửi báo cáo vi phạm bản quyền. Nếu bạn không gỡ video, tôi sẽ khiếu nại để khóa tài khoản của bạn”. Tối 18/1, video chính thức biến mất.

Linh Thộn sinh năm 1997, tên thật Nguyễn Hoàng Linh. Linh Thộn có flow mượt mà, đơn giản cùng ca từ hài hước, lối gieo vần, chơi chữ thông minh. Các rapper nổi tiếng như MC Ill, Phúc Du nhiều lần khen ngợi đàn em. Linh Thộn từng gây chú ý ở King of Rap.