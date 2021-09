Số phận của 'Shang-Chi' ở Trung Quốc

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" và "Eternals" sẽ gặp khó khăn trong việc phát hành tại thị trường Trung Quốc bởi chính sách mới của các nhà quản lý.

Theo Business Insider, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chính thức trở thành bom tấn phòng vé sau khi thu về khoảng 94 triệu USD trong dịp lễ lao động Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm về siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel vẫn chưa ấn định ngày ra rạp tại phòng vé Trung Quốc. Theo Deadline, Shang-Chi rất khó có khả năng cập bến ở Trung Quốc, sau khi những bình luận nhạy cảm của nam chính Lưu Tư Mộ về quốc gia này từ năm 2017 bị đào lại. Ngoài ra, bộ phim vấp phải tranh cãi về lai lịch của nhân vật cha ruột Shang-Chi. Năm 1973, trong truyện của Marvel, Phúc Mãn Châu được giới thiệu là cha của Shang-Chi. Hình tượng người đàn ông phản diện này được xem là định kiến duy trì phân biệt chủng tộc, xem thường người châu Á suốt nhiều năm. Shang-Chi có mặt dàn diễn viên như Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Trần Pháp Lai nhưng có khả năng không được chiếu ở Trung Quốc. Ảnh: Disney Studios. Tuy nhiên, Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - khẳng định Shang-Chi không đề cập đến Phúc Mãn Châu. “Chắc chắn Phúc Mãn Châu không xuất hiện trong phim và không phải là cha của Shang-Chi. Một lần nữa tôi khẳng định đây không phải là nhân vật của Marvel và đã không xuất hiện trong nhiều thập kỷ”, Feige nói với Variety. Tuy nhiên, theo Insider, không thể phủ nhận việc phim Hollywood nhiều năm nay dựa vào thị trường Trung Quốc để có doanh thu cao. Mọi sự lo ngại của bộ phim bắt nguồn từ chính sách của Trung Quốc với Hollywood. Phần lớn phim nước ngoài muốn chiếu ở Đại lục đều trải qua quy trình kiểm duyệt gắt gao. Thế khó của Disney và Hollywood Aynne Kokas - giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Virginia và là tác giả của cuốn sách Hollywood Made in China - nói với Insider rằng khó khăn của Shang-Chi diễn ra giữa lúc các nhà quản lý Trung Quốc đang siết chặt quy định hoạt động của giới giải trí nước nhà. Quy định gần đây kèm với chính sách những năm qua của các nhà quản lý Trung Quốc đã tác động mạnh đến Disney. Đây cũng là nỗi lo chung của Hollywood. Trước khi ra rạp năm 2020, Disney tự hào Mulan sẽ trở thành tác phẩm đứng đầu phòng vé quốc tế, bao gồm Trung Quốc. Bởi, đây là bộ phim nói về nữ hùng nổi tiếng của quốc gia tỷ dân. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng gặp vận hạn khi được khởi quay ở khu vực nhạy cảm chính trị. Các nhà quản lý Trung Quốc sau đó ra lệnh cấm truyền thông rộng rãi về Mulan trước khi phim phát hành ở Trung Quốc. Kết quả, phim có doanh thu ảm đạm và chỉ thu về khoảng 40 triệu USD tại phòng vé lớn nhất thế giới. Sự thất bại của Mulan ở thị trường Trung Quốc đã làm thay đổi tương lai của Hollywood. Ảnh: Disney Studios. Số phận của Eternals - bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel - cũng không thể đoán trước. Ban đầu, Disney hy vọng bộ phim thành công do có sự hợp tác từ Chloé Zhao - đạo diễn châu Á làm nên lịch sử khi giành cơn mưa giải thưởng từ Oscar, Quả cầu Vàng. Tuy nhiên, Chloé Zhao lại đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ người Trung Quốc, theo Insider. Năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn, nữ đạo diễn gây tranh cãi khi nói Trung Quốc là quốc gia “có lời nói dối khắp nơi”. Đầu năm nay, các cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc ngăn chặn việc đề cập đến chiến thắng Oscar của Chloé Zhao trên mạng xã hội, sau khi cô giành giải Đạo diễn xuất sắc, phim Nomadland giành giải Phim truyện xuất sắc. "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Eternals được phát hành ở Trung Quốc. Nhiều cuộc tranh cãi gần đây sẽ khiến phim gặp khó khăn”, Kokas khẳng định. Chuyên gia khẳng định việc các phim gặp khó khăn ở thị trường Trung Quốc là tổn thất lớn đối với Disney. Bởi, các phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel kiếm tiền tốt ở phòng vé Đại lục. Năm 2019, Avengers: Endgame là phim nước ngoài có doanh thu cao nhất Trung Quốc với 614 triệu USD , chiếm hơn 1/5 doanh thu toàn cầu của phim ( 2,8 tỷ USD ). Trở lại với số phận của Shang-Chi, chuyên gia Shawn Robbins từ Office Pro nói: “Thành tích toàn cầu của Shang-Chi sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu phim được phát hành ở Trung Quốc. Ngoài việc đây là bộ phim đầu tiên của Marvel về siêu anh hùng châu Á, từ lâu phim của Marvel luôn đạt doanh thu cao ở thị trường Đại lục”. Phim trong nước thống trị phòng vé Trung Quốc Theo Business Insider, kể từ khi Avengers: Endgame (2019) ra mắt, Trung Quốc chính thức vượt qua Mỹ để trở thành thị trường phòng vé lớn nhất thế giới. Ngoài việc là quốc gia đông dân, phần lớn các rạp chiếu phim của Trung Quốc đã phục hồi nhanh trong đại dịch Covid-19, trong khi các rạp ở Mỹ hoạt động lay lắt, khó khăn. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi hai bộ phim phát hành trong dịp Tết Nguyên đán 2020 là Xin chào, Lý Hoán Anh và Thám tử phố Tàu 3, với doanh thu lần lượt là 822 triệu USD và 686 triệu USD . Sau khi phát hành, phim vào danh sách những tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Đại lục. Hiện tại, chỉ có hai bộ phim Hollywood nằm trong top 10 phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Trung Quốc năm nay là Fast & Furious 9 và Godzilla vs. Kong. Điều đáng nói, ngày càng nhiều tác phẩm nội địa chiếm lĩnh doanh thu phòng vé của Trung Quốc. Bộ phim siêu anh hùng Eternals có mặt Angelina Jolie gặp số phận tương tự Shang-Chi. Ảnh: Disney Studios. Theo Nhân dân Nhật báo, Chiến Lang 2 chỉ thu về 2,7 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hai tác phẩm từng đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc, nằm trong top những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới với số tiền thu về lần lượt là 874 triệu USD và 579 triệu USD . Chuyên gia Kokas nói: "Các nhà làm phim Trung Quốc đang thực sự lôi kéo khán giả đến rạp. Các phim Hollywood càng ít được lòng người dân nơi đây". Do quy định hạn chế về số lượng phim nước ngoài được chiếu ở Trung Quốc, kèm với những chính sách mới từ các nhà quản lý, Kokas dự đoán rằng có ít tựa phim Hollywood được chấp thuận ở Trung Quốc trong những năm tới. Con đường của Disney và Hollywood ngày càng gian nan. Hậu trường cảnh Lưu Tư Mộ nhào lộn trên xe buýt ở 'Shang-Chi' Tài tử người Canada gốc Hoa cho biết anh bị trầy xước tay chân, đầu gối sưng như quả bóng tennis khi thực hiện cảnh hành động trong "Shang-Chi".