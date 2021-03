Số phận của phiên bản Vision màu trắng hậu ‘WandaVision’

“WandaVision”, series truyền hình đầu tiên của Marvel Studios, đã khép lại sau 9 tập. Loạt phim hoàn thành trọn vẹn vai trò mở màn Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung loạt phim WandaVision.

Trong WandaVision, tổ chức S.W.O.R.D. đã tạo ra một phiên bản Vision màu trắng từ cái xác vô hồn của siêu anh hùng sau sự kiện ở Avengers: Infinity War (2018). Ở tập cuối, Vision trắng đã tấn công vào Hex nhằm tiêu diệt Wanda (Elizabeth Olsen), trong lúc nữ phù thùy bận bịu chống lại “trùm cuối” Agatha (Kathryn Hahn).

Vision đỏ - Vision trắng

Phiên bản Vision (Paul Bettany) do Wanda tạo ra tại Hex đã kịp thời xuất hiện để cứu vợ, trực tiếp đối đầu với bản gốc do S.W.O.R.D. sửa chữa. Hai bên là những đấu thủ ngang tài ngang sức. Khi họ dồn nhau vào bên trong thư viện, Vision trắng tiết lộ: “Chương trình của tôi được lập trình để tiêu diệt Vision”.

Vision trắng là sản phẩm của S.W.O.R.D. Anh được tạo ra để khắc chế Wanda.

Trước tiết lộ của đối thủ, phiên bản Vision bên trong Hex gợi ý nhiệm vụ Vision trắng được cấp trên giao chính là lệnh tự sát. Anh đề cập đến nghịch lý "Con tàu Theseus": liệu một vật thể vẫn là chính nó nếu từng bộ phận cấu thành lần lượt bị thay thế theo thời gian?, trước khi đi đến kết luận: “Cả hai đều không phải con thuyền ban đầu. Nhưng cả hai cũng vẫn là con thuyền ấy”.

Nhờ thế, Vision trắng nhận ra đối thủ của mình không có thật, hoặc ít nhất, không tồn tại theo cách truyền thống. Nếu có bất cứ ai trong số họ là Vision, đó phải là anh ta. Bởi cỗ máy anh ta đang vận hành chính là cơ thể gốc của siêu anh hùng.

Nhưng trước khi Vision trắng kịp hủy hoại bản thân theo mệnh lệnh, Vision của Hex đã truyền cho anh những ký ức hạnh phúc mà bản gốc từng trải qua cùng Wanda trước khi bị Thanos tiêu diệt.

Nhờ thế, bản chất thiện lương của siêu anh hùng Vision, bằng một cách nào đó, đã sống lại trong hệ thống của Vision trắng. Bản thân Vision trắng cũng xác nhận sự tồn tại này bằng tuyên bố: “Tôi là Vision!”.

Nhận thức rõ ràng về bản thân dẫn Vision trắng tới chỗ từ bỏ cuộc chiến. Nhưng thay vì đoàn tụ với Wanda như khán giả mong mỏi, anh bỏ đi biệt xứ. Nhân vật không xuất hiện trở lại từ đó đến kết thúc bộ phim, bao gồm cả phần post-credits.

Vision trắng đã đi đâu?

Rất khó để trả lời thỏa đáng câu hỏi Vision trắng đi đâu sau khi rời Westview. Điểm đến của cuộc hành trình phụ thuộc vào việc anh xử trí ra sao với lượng ký ức khổng lồ vừa được nạp vào đầu. Nhưng ít nhất, chàng người máy đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của S.W.O.R.D. và Hayward.

Mỗi phiên bản Vision đều nắm giữ một phần của bản gốc. Kẻ mang thân xác, người lưu giữ ký ức và tình cảm.

Điều tiếp theo khiến khán giả tò mò, là sau khi hồi phục trí nhớ, phiên bản Vision rời khỏi Westview có phải người anh hùng mà khán giả đã gặp và yêu mến kể từ Age of Ultron (2015)?

Nếu thực sự là Vision ấy, tại sao anh không ở bên Wanda - tình yêu của đời mình? Quyết định ra đi của Vision trắng đã thay cho câu trả lời mà khán giả đang mong đợi. Anh đã không còn là Vision của ngày xưa.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh việc dù Vision trắng không còn là Vision nguyên bản, anh không nhất thiết phải sắm vai phản diện. Nhân vật cũng giống như Gamora thời kỳ hậu Endgame (2019) - vẫn là cô, nhưng chưa phải phiên bản đã gắn bó với độ Vệ binh dải ngân hà. Vision trắng đã có đầy đủ ký ức của Vision, nhưng thiếu tình cảm để kết nối bản thân với những sự kiện ấy.

Liệu Vision trắng có tái ngộ Wanda?

Không loại trừ khả năng Vision sẽ gặp lại Wanda khi nữ phù thủy xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Nhưng phiên bản Vision này có thể không phải chàng người máy trắng đã ra đi cuối WandaVision.

Scarlet Witch nhiều khả năng tìm cách hồi sinh phiên bản Vision của mình.

Trong tập 9, trước khi phiên bản Vision ở Hex bị xóa sổ khỏi thực tại cùng những nhân vật do Wanda tạo ra ở Westview, anh gợi ý đây có thể chưa phải cái kết sau cùng của mình: “Anh đã là một giọng nói không có cơ thể. Một cơ thể nhưng không phải con người. Và giờ, anh là một ký ức trở thành hiện thực. Ai biết được sắp tới anh sẽ trở thành điều gì?”.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của WandaVision, khán giả có thể thấy Scarlet Witch xuất hiện cùng Darkhold - cuốn sách bị nguyền rủa có khả năng kết nối với nguồn năng lượng từ các chiều không gian khác. Mục đích của nữ phù thủy khi này đã rõ: cô muốn đưa hai đứa con sinh đôi của mình quay trở lại.

Sau 9 tập phim, phiên bản Vision tại Hex đã trở thành cả thế giới của Wanda: “Anh, Vision, là một mảnh Đá Tâm trí đang sống trong em. Anh là một cơ thể được cấu thành từ xương thịt. Anh là nỗi buồn, là hy vọng, và trên hết, là tình yêu của em”. Do đó, rất có thể phiên bản Vision tại Hex sẽ là một trong những người Scarlet Witch cố gắng đưa trở lại bằng sức mạnh mới.