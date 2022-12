Số lượng ôtô nhập khẩu và lắp ráp trong nước đều cao kỷ lục

Lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 12 ước đạt 25.000 xe, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Trước khi bước sang năm mới, thị trường ôtô Việt được bổ sung lượng xe cao kỷ lục. Ảnh: T.T.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 12, thị trường ôtô Việt Nam ước tính được bổ sung một lượng xe mới nhiều kỷ lục, với tổng nguồn cung dự kiến đạt mức cao nhất tính từ đầu năm.

Cụ thể, thị trường ôtô Việt trong tháng vừa rồi ước tính đón khoảng 64.700 ôtô các loại, bao gồm cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và số ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trong đó, lượng ôtô được nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt 25.000 xe, tăng 65,5% so với tháng trước đồng thời xác lập mức cao nhất tính từ đầu năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng ôtô nguyên chiếc trong tháng 12 ước đạt 466 triệu USD , cao hơn 8,6% so với kỳ báo cáo liền kề.

Nguồn cung ôtô tăng kỷ lục trong tháng 11 Lượng ôtô nội địa và ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm (Số liệu: Tổng cục Thống kê) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 (Ước tính) Lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước xe 36500 30200 39900 39300 44400 34300 35100 31900 31900 37900 38600 39700 Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc xe 4524 9166 10302 13238 13905 12901 14360 18279 18303 14313 22736 25000

Đồng thời, lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước cũng ước đạt 39.700 xe trong tháng 12, tăng khoảng 3% so với tháng trước và tăng đến 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy sau 12 tháng của năm 2022, lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước ước đạt 439.700 xe, tăng 14,9% so với cùng kỳ của năm 2021.

Tính trung bình từ đầu năm, mỗi ngày ước tính có hơn 1.204 ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước cùng gần 484 xe nhập khẩu nguyên chiếc được bổ sung cho thị trường ôtô Việt.

Trải qua 12 tháng, vẫn chưa có kỳ báo cáo nào ghi nhận số lượng ôtô sản xuất và lắp ráp nội địa cao hơn trong tháng 5. Tuy nhiên nếu xét về tổng nguồn cung, tháng cuối cùng của năm 2022 mới là giai đoạn ghi nhận số lượng nhiều nhất các ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam.

Với lượng xe nhập khẩu ước đạt 25.000 xe, tháng 12 cũng dự kiến trở thành giai đoạn nhập khẩu mạnh mẽ nhất của nhóm hàng ôtô nguyên chiếc.

Hiện, thị trường Việt Nam đang sở hữu một số mẫu ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đáng chú ý bao gồm Mitsubishi Xpander, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross, Suzuki Ertiga Hybrid hay Ford Everest.

Riêng Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đã được chuyển sang lắp ráp nội địa thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như giai đoạn trước đây.

Dù nguồn cung cao, tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 được dự đoán là đầy khó khăn khi việc vay tiền mua xe vẫn gặp khó, đăng kiểm đang ùn tắc và Tết âm lịch năm nay tới sớm.