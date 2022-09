Sợ lỗi màn hình, khách hàng ngại mua iPhone 13 Pro Max

Vấn đề ở màn hình xuất hiện trên dòng iPhone 13 Pro/Pro Max gần đây khiến nhiều người phải cân nhắc trước quyết định mua máy, nhất là với thiết bị đã qua sử dụng.

Lỗi nghiêm trọng ở màn hình khiến nhiều người cân nhắc trước quyết định mua iPhone 13 Pro/Pro Max. Ảnh: Hữu Huy.

Dù Apple thông báo ngừng sản xuất iPhone 13 Pro/Pro Max sau khi iPhone 14 Pro/Pro Max ra mắt, bộ đôi iPhone cũ vẫn được bán dưới dạng tồn kho tại Việt Nam. Ngoài ra, loại hàng qua sử dụng của bộ đôi này vẫn khá phổ biến nhờ có giá rẻ. Xét về mức giá, sản phẩm ở cùng phân khúc với mẫu iPhone 14 mới, nhưng sở hữu thiết kế, vật liệu cao cấp hơn.

Tuy nhiên, việc nhiều chiếc iPhone 13 Pro/Pro Max bất ngờ bị lỗi màn hình nghiêm trọng khiến nhiều khách hàng e ngại, không dám lựa chọn sản phẩm này.

Nỗi lo iPhone đột ngột hỏng màn hình

Sau gần một năm phát hành, những chiếc iPhone 13 Pro/Pro Max được mua trong đợt hàng đầu tiên sắp kết thúc thời hạn bảo hành của Apple. Do đó, nếu người dùng không có các gói bảo hành mở rộng, lỗi màn hình của những sản phẩm nói trên sẽ không được tiếp nhận hỗ trợ miễn phí tại hãng.

Ngoài tâm trạng lo lắng của những người đang sử dụng các mẫu iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, người mua mới sản phẩm này cũng tỏ ra ái ngại.

Khách hàng không an tâm khi chọn mua dòng iPhone có nguy cơ lỗi phần cứng.

Trên các hội nhóm người dùng iPhone, xuất hiện nhiều bài đăng nhờ sự tư vấn từ cộng đồng vì không dám chọn hai model nêu trên, do lỗi phần cứng nghiêm trọng. Ông Võ Hạnh, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM đã quyết định mua chiếc iPhone 13 bản thường vì e ngại vấn đề về màn hình trên mẫu Pro/Pro Max.

“Tôi tìm mua iPhone để sử dụng lâu dài. Việc sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ lỗi phần cứng nghiêm trọng không thể khiến tôi an tâm trong việc dùng vài năm”, người dùng này chia sẻ.

Trả lời Zing, ông Phúc Bửu, một người kinh doanh điện thoại lâu năm, ngụ tại TP Vũng Tàu cho rằng việc iPhone 13 Pro/Pro Max gặp lỗi khiến khách hàng có ý định mua máy phải cân nhắc lại, nhất là với người dùng có ý định mua sản phẩm xách tay hoặc qua sử dụng.

Nhiều người lo ngại về lỗi màn hình của iPhone 13 Pro trước khi chọn mua.

“Máy cũ sẽ không còn được tiếp nhận hỗ trợ tại hãng mà phụ thuộc vào uy tín của nơi bán, nên khách sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Đồng thời, điều này cũng gây áp lực cho người bán vì chúng tôi phải chịu rủi ro sản phẩm gặp lỗi”, ông Bửu chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Tạ Hưng, một người kinh doanh iPhone tại TP Hà Nội cho rằng dòng sản phẩm nêu trên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả khách hàng và bên bán.

Máy chính hãng vẫn ổn

Trao đổi với Zing, đại điện các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Động, FPT Shop cho biết chưa ghi nhận các biến động lớn về sức mua iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Trước thời điểm iPhone 14 bán ra, các model này được điều chỉnh giá, giúp dễ tiếp cận hơn với nhiều khách hàng.

Đồng thời, máy mới được bảo hành dài, hỗ trợ trực tiếp từ Apple. Do đó, người dùng có thể an tâm sử dụng hơn các loại hàng khác. Theo đó, lỗi màn hình trên iPhone 13 Pro/Pro Max được tính là vấn đề phần cứng từ nhà sản xuất. Nếu thiết bị không có dấu hiệu va đập, bị can thiệp, sẽ được các trung tâm bảo hành chính hãng Apple thay mới linh kiện.

Máy mới, chính hãng được khách hàng ưu tiên khi sản phẩm có nguy cơ gặp lỗi. Ảnh: Phương Lâm.

Nếu sản phẩm không được tiếp nhận bảo hành, người dùng phải tìm đến các dịch vụ sửa chữa bên ngoài hoặc thay thế có phí tại trung tâm bảo hành. Hiện tại, việc thay thế màn hình của iPhone 13 Pro/Pro Max có giá dao động 8-10 triệu đồng. Mức này tương đương 1/3 giá trị thiết bị mới.

Dòng iPhone X khi mới ra mắt cũng gặp vấn đề về màn hình với các sọc xanh. Doanh thu máy mới, chính hãng ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, loại hàng cũ của model này không được ưa chuộng.

Từ giữa tháng 8, nhiều người dùng phản ánh trên mạng xã hội việc chiếc iPhone 13 Pro/Pro Max của họ gặp lỗi xanh, tím, giật chớp màn hình. Trùng hợp, vấn đề xuất hiện sau bản cập nhật iOS 15.6. Tuy nhiên, theo các trung tâm sửa chữa, đây không phải lỗi phần mềm và buộc phải thay thế phần cứng.

Đến nay, nhiều chiếc iPhone 13 Pro/Pro Max vẫn tiếp tục xuất hiện lỗi như trên. Vấn đề xảy ra ngẫu nhiên trên các thiết bị, không phân biệt phiên bản phần mềm. Trong khi đó, Apple chưa đưa ra thông báo về vấn đề này.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Điều hành hệ thống sửa chữa 24h cho biết một số lỗi trên màn hình iPhone có thể xuất phát từ RAM như sọc lem màu, nhòe nhiễu, chấm li ti, màn trắng, không hiển thị, sọc đường liệt...