So Ji Sub trở lại

So Ji Sub xác nhận đóng vai chính trong series “Dr. Lawyer”. Đây là vai diễn truyền hình đầu tiên của tài tử sau 4 năm.

Osen đưa tin ngày 5/7, nam diễn viên So Ji Sub chính thức xác nhận góp mặt trong bộ phim truyền hình Dr. Lawyer. Đây là sự án truyền hình đầu tiên của tài tử kể từ My Secret Terrius (2018).

Dr. Lawyer có độ dài 16 tập, do MBC sản xuất và dự kiến phát sóng trong nửa đầu 2022. Phim do Lee Yong Suk (Haechi, The Village Achiara’s Secret, Iljimae) đạo diễn từ kịch bản được Jang Hong Chul (Mr. Temporary) chấp bút.

So Ji Sub trong My Secret Terrius, phim truyền hình gần đây nhất của anh, ra mắt năm 2018. Ảnh: MBC.

Trong Dr. Lawyer, So Ji Sub vào vai Han Yi Han, một luật sư chuyên về các vụ sai sót trong y tế. Anh từng là bác sĩ phẫu thuật tài năng với song bằng thuật tổng quát và phẫu thuật lồng ngực. Bốn năm trước, anh đang là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Bệnh viện đại học Bansuk.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Yi Han sụp đổ khi anh thất bại trong một ca phẫu thuật có nhiều điểm đáng ngờ. Vị bác sĩ phẫu thuật chuyển nghề làm luật sư, với mục tiêu khám phá chân tướng vụ việc đã đẩy mình tới chỗ thân bại danh liệt.

Đồng hành cùng Han Yi Han trên hành trình đi tìm công lý là công tố viên đến từ Cục tội phạm y tế. Người này đã mất đi thân nhân duy nhất trong chính ca phẫu thuật của Yi Han. Hai người đã bắt tay hợp tác, cùng trừng trị những kẻ xem quyền lực và tiền bạc cao hơn tính mạng con người và mang đến công bằng cho người bị hàm oan.