Sở GTVT Hà Nội đề nghị xác minh thông tin Now hoạt động trở lại

Trước thông tin ứng dụng Now hoạt động giao hàng, đi chợ hộ trở lại tại Hà Nội, Sở GTVT thành phố khẳng định chỉ cấp phép cho shipper của Now giao bưu phẩm.

Theo văn bản của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội gửi Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT), trước thông tin ứng dụng Now hoạt động trở lại được báo chí đăng tải, Sở GTVT đã đề nghị Sở TT&TT xác minh thông tin trên.

Sở TT&TT cũng được đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp kiểm tra, giám sát các đơn vị bưu chính đã được cấp mã xác nhận hoạt động vận chuyển bưu gửi theo đúng quy định tại Chỉ thị 17 ngày 23/7 của UBND TP Hà Nội.

Cũng theo Sở GTVT, ngày 3/8 đơn vị này đã xác nhận cho 150 môtô, xe hai bánh vận chuyển bưu phẩm của Công ty CP GoFast, doanh nghiệp vận hành ứng dụng Now, theo đề nghị của Sở TT&TT.

Dù chỉ được hai cơ quan này đề nghị và cấp phép hoạt động giao bưu chính, Now đã thông báo về việc cung cấp dịch vụ NowFresh (đi chợ hộ) và NowShip (giao hàng hoá thiết yếu) tại 5 quận gồm Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Thanh Xuân tại Hà Nội từ 4/8.

Sở GTVT đề nghị xác minh thông tin ứng dụng Now hoạt động giao hàng hóa thiết yếu và đi chợ hộ trở lại tại Hà Nội trong khi chỉ được cấp phép hoạt động giao bưu chính. Ảnh: Now.

Theo thông báo từ Now, chỉ những tài xế đạt điều kiện, được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt và đảm bảo các quy tắc phòng dịch Covid-19 mới được phép hoạt động giao hàng. Tài xế của hãng này được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng ngày trước khi bắt đầu làm việc. Trong quá trình làm việc, tài xế phải luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với khách hàng không được tụ tập đông người. Ngoài ra, Now cũng yêu cầu tài xế sát khuẩn trước và sau mỗi lần giao hàng, vệ sinh túi giao hàng thường xuyên.

Now là ứng dụng đầu tiên cung cấp dịch vụ trở lại tại Hà Nội trong nhóm các ứng dụng như Grab, Baemin, Gojek và Be. Ứng dụng này đã dừng cung cấp các dịch vụ từ ngày 28/7 dù không nằm trong nhóm được UBND Hà Nội điểm tên yêu cầu dừng hoạt động gồm Grab, Be, Gojek, MyGo và FastGo.

Cũng theo UBND Hà Nội, nhân viên vận chuyển của các cơ quan bưu chính, siêu thị, sàn thương mại điện tử vẫn được hoạt động trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách, tuy nhiên shipper khi đi giao hàng phải có tin nhắn xác nhận từ Sở GTVT.