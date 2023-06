Sở GD&ĐT Hà Nội chốt phương án xử lý vụ đề Toán in lỗi

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sở đã nhất trí bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở trước.

Nhiều phụ huynh phản ánh một số đề thi môn Toán có thiếu sót trong khâu in ấn, dẫn đến việc thí sinh hiểu nhầm và làm sai. Ảnh minh họa: Thành Đông.

Trước vụ việc nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh đề thi môn Toán vào lớp 10 in không rõ mực ở câu III, ý 1, chiều 12/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Theo đó, ngay khi kỳ thi vào lớp 10 kết thúc, 17h, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với hội đồng ra đề thi và các bộ phận liên quan.

Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình ra đề, in sao của hội đồng ra đề, đối chiếu bản gốc và bản in sao, hội đồng thi kết luận không có sai sót về nội dung, song trong quá trình in sao, vẫn còn một số đề thi do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch.

Đề thi được cho là lỗi, mực in bị mờ khiến học sinh hiểu nhầm thành dấu âm.

Bên cạnh đó, sở cũng kiểm tra công tác coi thi, các biên bản không ghi nhận trường hợp thí sinh phản ánh về đề thi, đặc biệt là đề thi môn Toán.

"Chúng tôi đảm bảo triển khai theo đúng quy định, đúng quy chế thi", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Từ kết quả xác minh trên, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, hội đồng ra đề bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở trước. Việc chấm bài sẽ theo đáp án được bổ sung với những bài có sự hiểu nhầm của đề thi do mực in không rõ.

Trước đó, như Tri thức trực tuyến đã đưa tin, trưa 11/6, sau khi kết thúc bài thi môn Toán vào lớp 10, nhiều phụ huynh Hà Nội đã phản ánh do mực in không rõ, ở câu III, ý 1 tại một số đề thi Toán, phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành -2/(x-3) thay vì 2/(x-3). Điều này dẫn đến việc thí sinh làm sai.

Một số điểm thi xuất hiện tình trạng này như trường THPT Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Cừ, Dương Xá (huyện Gia Lâm), trường THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng), trường THPT Quang Trung, THCS Trần Đăng Ninh (quận Hà Đông)...

Sáng 12/6, hơn 20 phụ huynh có mặt tại Sở GD&ĐT Hà Nội, gửi đơn đề nghị xác minh, làm rõ. Trong trường hợp do lỗi in ấn khiến học sinh hiểu nhầm đề thi, đáp án khác với đáp án của sở nhưng vẫn làm đúng các bước theo chương trình đã học, phụ huynh hy vọng Sở GD&ĐT Hà Nội xem xét, kiểm tra lại, ghi nhận đáp án và tính điểm cho các thí sinh này.