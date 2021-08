Sở Công Thương TP.HCM: Người dân phản ánh giá combo 'đi chợ hộ' cao

Sở Công Thương cho biết có một số khác biệt về mặt hàng và nhà cung cấp, do đó các doanh nghiệp bán lẻ đang phải chuẩn bị combo lại.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, trong ngày 24/8 có 74.033/2,1 triệu hộ dân đăng ký đơn hàng đi chợ hộ, tăng 50.385 hộ so với ngày hôm qua. Ngoài ra, có 274.633/ 590.859 hộ dân đăng ký túi an sinh.

"Các hệ thống phân phối đã cung ứng 70.337 đơn hàng trên tổng số đơn các hộ đăng ký trong ngày, giảm 6,8% so hôm qua. Số đơn còn lại sẽ được các hệ thông phân phối trong ngày mai", ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP cho biết.

Hiện, TP.HCM có 2.302 kênh phân phối gồm 76 siêu thị, 1.687 cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm bình ổn, 502 điểm tạp hóa, chợ (chủ yếu ở Cần Giờ). Chỉ còn 5 xe lưu động bán hàng cho các quận, huyện do người dân đã mua sắm dự trữ khá nhiều.

Ông Phương thừa nhận ngày 24/8 có một số khó khăn so với hôm qua, cụ thể có phản ánh giá combo cao do người dân so sánh giá giữa các combo siêu thị. Bởi thực tế có 1 số khác biệt về mặt hàng và nhà cung cấp, do đó các doanh nghiệp đang phải chuẩn bị combo lại.

Người dân phản ánh một số combo thực phẩm của siêu thị có giá cao. Ảnh: Chí Hùng.

"Đồng thời, đã có dấu hiệu lừa đảo người dân chuyển tiền đăng ký mua hàng. Bà con nên liên hệ tổ trưởng Tổ dân phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thể phường để đăng ký", ông Phương nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong ngày 24/8, một siêu thị thông minh, không người bán bắt đầu hoạt động tại phường Cô Giang, quận 1. Theo đó, tại đây hoạt động theo mô hình thanh toán không tiếp xúc, nhân viên thu ngân sẽ theo dõi trực tuyến và hướng dẫn khách thanh toán đơn hàng.

Cửa hàng sẽ mở bán từ 8h đến 17h hàng ngày, dự kiến được triển khai tới hết thời gian giãn cách. "Cửa hàng này vận hành tự động thông qua hệ thống camera, bộ phận hậu cần sẽ quan sát được thực tế lượng hàng và tiến hành bổ sung ngay khi hàng hóa vơi bớt. Chúng tôi sẽ vận hành những ngày đầu, sau đó sẽ bàn giao lại cho các lực lượng địa phương", đại diện đơn vị tổ chức cho hay.

Từ ngày 23/8, tất cả hoạt động cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân TP.HCM được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ". Tổ hậu cần, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện, công an, quân đội được tăng cường tại địa phương sẽ tham gia đi chợ hộ với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến từng hộ dân (có trả tiền).