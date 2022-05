Số ca tử vong vì viêm gan bí ẩn tăng gần gấp đôi chỉ sau vài ngày

Chỉ sau vài ngày kể từ báo cáo của WHO, số ca tử vong vì viêm gan bí ẩn đã tăng lên 9 trường hợp. Trong đó, Mỹ có số người tử vong đứng đầu thế giới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết họ đang theo dõi 109 ca viêm gan nặng và không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại nước này. Dịch đã lan ra 25 tiểu bang và vùng lãnh thổ. Trong đó, 14% cần ghép gan, 5 trẻ đã tử vong - con số cao nhất thế giới tính đến thời điểm này.

Hơn 90% trẻ mắc bệnh phải nhập viện

Trước đó, ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo thứ 2 về làn sóng viêm gan bí ẩn đang lây lan trên toàn cầu. Thế giới ghi nhận 228 ca mắc tại 20 quốc gia, trong đó 5 ca đã tử vong, gồm 1 trường hợp chưa rõ ở nước nào, 3 ca ở Indonesia và một trẻ tại bang Wisconsin, Mỹ.

Tuy nhiên, theo CNN, ngày 7/5, CDC cho hay số ca tử vong tại nước này đã tăng lên 5 trường hợp, nâng tổng số trẻ tử vong vì bệnh này trên toàn cầu lên 9 ca.

Tiến sĩ Jay Butler, Phó giám đốc phụ trách các bệnh truyền nhiễm của CDC, nhấn mạnh có thể không phải tất cả ca viêm gan mà họ đang nghiên cứu là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ông lưu ý tình trạng viêm gan bí ẩn đang leo thang ở nhiều nơi và các cơ quan y tế địa phương đang phối hợp với CDC để tìm hiểu.

Đặc biệt, hầu hết bệnh nhi (90%) đều phải nhập viện, 14% cần được ghép gan. Đa số trẻ mắc bệnh đã hồi phục.

Những trẻ bị viêm gan bí ẩn đều có triệu chứng mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy, vàng da, vàng mắt... Ảnh: Freepik.

Viêm gan có thể do nhiễm trùng, bệnh tự miễn dịch, thuốc và độc tố. Một họ virus nổi tiếng cũng có thể tấn công gan như viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C. Dù vậy, nguyên nhân gây ra những ca viêm gan bí ẩn tại Mỹ và các quốc gia khác cũng đang là ẩn số. Tất cả virus viêm gan A, B, C, D và E đều không được tìm thấy trong bất kỳ trường hợp nào. Trong số các ca bệnh, 50% trẻ dương tính với virus adeno.

Ngày 21/4, CDC cảnh báo các bác sĩ về nhóm các ca trường hợp viêm gan bất thường ở 9 trẻ em tại bang Alabama. Cơ quan này yêu cầu quan chức y tế các bang, bác sĩ trên toàn quốc thông báo ngay nếu gặp trường hợp tương tự ở trẻ dưới 10 tuổi, bị men gan cao, không có lời giải thích rõ ràng.

Kể từ đó, 25 bang và vùng lãnh thổ trên toàn nước Mỹ đã phát hiện ca bệnh, gồm Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New York, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Washington và Wisconsin.

Cảnh báo của CDC được đưa ra sau khi nhiều báo cáo về trẻ viêm gan bí ẩn từ Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Hầu hết trẻ mắc bệnh đều rất khỏe mạnh trước khi xuất hiện những triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, phân màu nhạt và vàng da - mắt.

Làn sóng dịch bệnh bất thường

Bác sĩ Heli Bhatt, chuyên khoa nhi ở Minneapolis, đang điều trị cho hai trẻ mắc bệnh này. Một bé 2 tuổi đến từ South Dakota đã được ghép gan trong tuần vừa rồi.

Theo bác sĩ Bhat, suy gan ở trẻ em “siêu hiếm”. Ông và các bác sĩ điều trị khác đều đồng quan điểm khi nói rằng làn sóng dịch viêm gan này rất bất thường. Tiến sĩ Markus Buchfellner, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi ở Đại học Alabama, cho biết: “Ngay cả trong những ca đầu tiên, tôi đã nghĩ nó rất kỳ lạ”. Khi ca thứ hai xuất hiện, ông Buchfellner đã liên hệ với các bác sĩ cấp cao khác và báo cho cơ quan y tế, CDC.

Theo ông, những ca bệnh này rất đáng chú ý vì tình trạng viêm gan quá nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, các loại virus thông thường như Epstein-Barr hoặc SARS-CoV-2 sẽ làm tăng men gan ở trẻ nhưng không nhiều. Những ca này gọi là “viêm gan nhẹ” và thường trẻ sẽ hồi phục khi cơ thể đánh bại virus.

“Nhưng thật kỳ lạ khi một đứa trẻ khỏe mạnh lại bị tổn thương gan mức độ nặng như thế này”, ông Buchfellner lưu ý.

Trước khi nhập viện vì viêm gan bí ẩn, các bệnh nhi đều rất khỏe mạnh và không có tiền sử mắc Covid-19. Ảnh: The Washington Post.

Bang Alabama là nơi đầu tiên tại Mỹ phát hiện 9 trẻ mắc viêm gan bí ẩn. Cả 9 em đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus adeno trong máu. Không trẻ nào dương tính với nCoV trong thời gian nhập viện hoặc có tiền sử mắc Covid-19. Đặc biệt, cả 9 em đều chưa được tiêm vaccine Covid-19. Tuổi trung bình của trẻ em mắc bệnh là 2 tuổi.

Sau đó, hai bé khác ở Alabama được phát hiện với tình trạng viêm gan tương tự. Đến nay, bang này đã ghi nhận tổng cộng 11 ca, cao nhất tại Mỹ.

Theo bác sĩ Butler nói: “Virus adeno được phát hiện ở một số trẻ em, nhưng chúng tôi không biết liệu nó có phải là nguyên nhân thực sự của những căn bệnh này hay không. Trong số 109 bệnh nhân đang được điều tra, hơn 50% nhiễm virus này. Nó cũng được phát hiện ở nhiều nước khác".

Số ca mắc viêm gan bí ẩn tại các nước Quốc gia, vùng lãnh thổ Số ca mắc ước tính Anh 163 Mỹ 109 Tây Ban Nha 22 Israel 12 Indonesia Chưa được thống kê Đan Mạch 6 Ireland <5 Hà Lan 4 Đức 9 Pháp 2 Na Uy 2 Romania 1 Bỉ 1 Nhật Bản 3 Canada Chưa được thống kê Áo 2 Đức 1 Ba Lan 1 Cyprus 2 Slovenia 1 Maldives 1 Các lãnh thổ Palestine 1 Panama 1

Trên thế giới, khoảng 100 loại virus adeno tồn tại. Khoảng 50% trong số đó lây nhiễm sang con người, vì vậy các chuyên gia cần xem xét kỹ hơn để xác minh liệu tất cả trẻ em đều mắc bệnh giống nhau hay không.

Khi các nhà nghiên cứu cố gắng đọc các gene của adeno ở những trẻ bị bệnh, chỉ 5 ca có đủ chất liệu di truyền để xây dựng trình tự đầy đủ. Trong cả 5 trình tự này, virus được phát hiện là adeno 41. Đây là virus thường gây tiêu chảy, nôn mửa ở trẻ em, đôi khi kèm nghẹt mũi, ho. Nhưng trước đó, adeno 41 chưa từng là nguyên nhân gây ra suy gan ở trẻ khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Butler adeno 40 và 41 có liên quan bệnh viêm gan nhưng hầu như chỉ ở trẻ em bị suy giảm miễn dịch.