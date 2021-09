Số ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM 'đi ngang'

3 ngày vừa qua, số ca tử vong tại TP.HCM có xu hướng "đi ngang", dao động 160-166 trường hợp.

Chiều 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tiếp tục tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố 24 giờ qua.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, ngày 17/9, TP.HCM có 2.270 bệnh nhân xuất viện, 165 trường hợp tử vong trong ngày. Từ 1/1 đến nay, thành phố ghi nhận 166.564 ca xuất viện cộng dồn và 13.099 bệnh nhân tử vong.

3 ngày vừa qua, số ca tử vong tại TP.HCM có xu hướng "đi ngang", dao động 160-166 trường hợp.

Khoảng 1.000 bệnh nhân thở máy

Một tháng qua, số ca tử vong tại TP.HCM có xu hướng giảm liên tục. Đặc biệt, 3 ngày qua, biểu đồ ca tử vong "đi ngang". Zing đặt câu hỏi về việc xu hướng này liệu có bền vững.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định qua biểu đồ số ca tử vong đang có xu hướng giảm; tuy nhiên, số ca tử vong phản ánh một quá trình điều trị kéo dài từ lúc nhập viện, diễn tiến nặng và hồi sức. Hiện, theo thống kê, TP.HCM có khoảng 1.000 bệnh nhân phải thở máy.

"Ngành y tế đang cố gắng cứu chữa cho những trường hợp bệnh nặng, hy vọng thời gian tới số ca bệnh nặng giảm và giảm đáng kể", ông Châu nói.

Số ca tử vong tại TP.HCM từ 22/8 đến nay Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Nhãn 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 Số ca tử vong Ca 340 292 266 242 287 271 256 245 335 303 217 250 256 222 233 253 268 203 195 188 200 228 199 189 160 166 165 Xu hướng ca tử vong

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cũng thông tin về chiến lược điều trị Covid-19 của TP.HCM trong giai đoạn mở cửa. Ông Châu cho biết TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, TP chỉ mở cửa khi an toàn và đảm bảo an toàn mới mở cửa.

Chiến lược điều trị thời gian tới là tập trung vào quản lý F0 tại cộng đồng và tăng cường hệ thống điều trị các tầng. Mục tiêu là đảm bảo F0 đang điều trị tại nhà được chăm sóc tốt, mau chóng hồi phục; trường hợp chuyển nặng được mau chóng nhập viện, đảm bảo điều trị, hạn chế tử vong.

Công tác xét nghiệm được áp dụng để phát hiện kịp thời người có nguy cơ mắc Covid-19 để theo dõi, điều trị kịp thời.

Xét nghiệm diện rộng thế nào?

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), chia sẻ về chiến lược xét nghiệm diện rộng của thành phố theo công văn 3074. Theo đó, TP lấy mẫu theo vùng đỏ, vùng cam, 3 lần trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc PCR. Vùng vàng và xanh thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp. Với hộ nhiều hơn 5 người sẽ lấy 2 đại diện, tần suất 5-7 ngày/lần.

Trường hợp người dân tự lấy mẫu có thể lưu lại dữ liệu và nộp cho cơ quan y tế địa phương để được lưu kết quả.

TP lấy mẫu theo vùng đỏ, vùng cam, 3 lần trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc PCR. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Về công tác nhập liệu tiêm vaccine, ông Tâm cho biết trước đây, đặc biệt trong đợt 4, chiến lược thần tốc phủ vaccine mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người tới hạn diễn ra nhanh chóng, vì thế việc nhập liệu có chậm trễ.

Theo quy định, đội nào tiêm thì đội đó nhập dữ liệu gửi lên cổng thông tin quốc gia. Trường hợp nhập sót hoặc sai, Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn đăng ký sửa lại bằng cách chụp giấy chứng nhận đã tiêm để gửi lên cổng thông tin điều chỉnh.

Công an phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 qua chốt kiểm soát

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về việc phát hiện F0 di chuyển trên đường qua ứng dụng VNEID. Thống kê đến 16/9, công an phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 qua chốt, trạm kiểm soát.

Qua phát hiện cảnh báo, công an xác minh và xử lý như sau: 33 F0 đã khỏi bệnh; 102 trường hợp là F0 (26 trường hợp đang cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà).

Trong 102 F0, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường (10 giấy bị thu hồi), 40 giấy bị hủy. Các trường hợp không thuộc diện được cấp giấy đi đường nằm trong các nhóm lý do sau: Người đi cách ly, người đi tiêm ngừa, nhân viên y tế, đi khám bệnh từ bệnh viện về nhà…

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Về công tác kiểm soát người di chuyển tại quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, ông Hà cho biết tại thông báo 3660 ngày 15/9, Công an TP.HCM đã giao công an 3 địa phương này phối hợp tham mưu cho UBND quận, huyện cùng cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động mà TP.HCM cho phép. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí lại các chốt kiểm soát phù hợp với kế hoạch của UBND.

Công an TP.HCM cũng chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch với người lao động, nhân viên giao hàng.

Trên 8,6 triệu liều vaccine đã được tiêm

Từ 18h ngày 16/9 đến 18h ngày 17/9, TP.HCM đã lấy 295.504 mẫu xét nghiệm, trong đó có 6.556 mẫu đơn và 5.375 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 250.910 mẫu.

Hiện, độ phủ vaccine mũi 1 đã trên 90% và TP đang triển khai nhanh chóng mũi 2, tiến tới lộ trình phủ 100% vaccine mũi 2.

Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 17/9 là 8.667.552. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.713.412, mũi 2 là 1.954.140. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.013.592.

Tổng nhu cầu đăng ký đi chợ hộ trong ngày 17/9 là 55.047 hộ, giảm 0,76% (giảm 421 hộ) so với hôm trước. Từ ngày 15/8 đến 18/9, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP Thủ Đức là 1.799.070 túi.

Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Chí Hùng.

Theo công văn 3072 của UBND TP.HCM ngày 15/8, TP.HCM tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/9 đến hết 30/9. Trong đó, TP.HCM nới lỏng một số hoạt động.

Shipper được chạy liên quận/huyện/TP từ 6h đến 21h hàng ngày. Bên cạnh đó, lực lượng giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được hoạt động nội quận/huyện/TP.

TP.HCM tiếp tục mở rộng một số loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký) được hoạt động từ 6h đến 21h. Điều kiện hoạt động của nhóm này là người lao động tại nơi làm việc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 và xét nghiệm 5 ngày/lần.

Riêng các địa bàn đã kiểm soát được dịch gồm quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp trên các quận, huyện này và khu công nghệ cao sẽ được thí điểm cơ chế riêng. Người dân khu vực này được đi chợ một lần/tuần. UBND các địa phương này quyết định bổ sung thêm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động.