Số ca mắc viêm gan bí ẩn tăng đột ngột

Tại Anh, làn sóng viêm gan bí ẩn được dự báo sắp tới giai đoạn thoái trào. Song, hàng loạt quốc gia mới phát hiện thêm các trường hợp mắc bệnh.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), số ca mắc bệnh viêm gan tăng lên đột ngột trên toàn cầu. Tính đến ngày 21/5, ít nhất 621 trường hợp tại 31 quốc gia.

Khoảng 50% trong số này là các ca bệnh ghi nhận ở Mỹ và Anh. Giới chức y tế hai nước cho biết họ đang tích cực phối hợp điều tra và tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh. Theo CNN, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ là tìm hiểu những ca tổn thương gan bất ngờ và nghiêm trọng có phải là làn sóng gia tăng thật sự hay chỉ là sự trùng hợp nào đó.

Vương Quốc Anh là nơi có dữ liệu phong phú hơn về các ca viêm gan so với những nước khác. Bởi đa số trẻ mắc bệnh chỉ khám ở ba bệnh viện quốc gia.

Giáo sư Diedre Kelly, Đại học Birmingham, Anh, cho biết trung bình một năm, quốc gia này ghi nhận khoảng 20 trẻ mắc viêm gan không nguyên do. Nhưng năm nay, con số này đã tăng lên 176 trường hợp, gấp 8 lần.

Điều đó trái ngược với các nước châu Âu. Theo bà Kelly, khi tham gia nghiên cứu về thống kê các ca mắc viêm gan bí ẩn trên khắp châu Âu, họ không nhận thấy sự gia tăng các ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân so với năm trước. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các nước này bùng phát dịch chậm hơn hay làn sóng viêm gan chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định.

Tiến sĩ Tassos Grammatikopoulos, cố vấn của Bệnh viện King's College, là người trực tiếp điều trị cho một số trẻ bị viêm gan bí ẩn. Ông nhận định: “Dịch viêm gan bí ẩn tại Anh dường như đã qua đỉnh”.

Các ca mắc tăng đột biến cách đây vài tuần và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý một số ca bệnh mới vẫn được phát hiện. Chúng ta có thể chứng kiến tình trạng tăng số lượng ca bệnh trở lại đột ngột tương tự Covid-19.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cũng đang làm các xét nghiệm huyết thanh, để xem liệu những mẫu bệnh phẩm có chứa kháng thể từ lần mắc Covid-19 trước đó hay không. Tại châu Âu, theo báo cáo của ECDC, 74% mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm có kháng thể nCoV.

Nhiều trẻ em, trong đó có những bé sơ sinh, rơi vào nguy kịch vì mắc viêm gan bí ẩn. Ảnh: The Financial Express.

Tại Mỹ, nhà dịch tễ học Amanda Ingram, thuộc Sở Y tế Công cộng Alabama, cho biết các nhà nghiên cứu ở bang nhận thấy số lượng khám tại các khoa cấp cứu với trẻ mắc viêm gan, vàng da, suy gan tăng vọt từ ngày 21/11/2021 đến 25/12/2021. Alabama cũng là bang đầu tiên phát hiện chùm 9 ca bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em.

ECDC cũng thống kê 14 nước thuộc EU phát hiện 125 trẻ mắc viêm gan bí ẩn. Ngoài ra, ít nhất 313 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được báo cáo tại 16 quốc gia bên ngoài EU.

Theo Reuters, sáng 21/5, giới chức Mexico xác nhận về ca tử vong đầu tiên do bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Đây cũng là nước đầu tiên ở Mỹ Latin phát hiện ca tử vong vì căn bệnh này.

Nạn nhân là em bé 3 tuổi, quê gốc ở bang Hidalgo, được chuyển một bệnh viện tại thành phố Mexico. Song, sau đó, em đã tử vong trong tuần vừa rồi. Ba ca nghi mắc viêm gan khác tại nước này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, theo ABC News, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo về ca tử vong thứ 6 của nước này vì bệnh viêm gan bí ẩn.

“Thật không may, trong số nhiều trẻ mắc bệnh, tình trạng rất nặng với mức độ tổn thương gan lan rộng. Đây rõ ràng là căn bệnh nghiêm trọng và chúng tôi đang điều trị rất thận trọng”, tiến sĩ Umesh Parashar, Giám đốc Trung tâm viêm dạ dày ruột do virus của CDC, cho biết.

Như vậy, với trường hợp này, số ca tử vong liên quan bệnh viêm gan bí ẩn đã tăng lên tổng cộng 17 trẻ. Các nạn nhân được ghi nhận ở Mexico (1), Mỹ (7), Indonesia (7), Ireland (1) và Palestine (1).

Theo WHO, ca bệnh có thể (ca bệnh giám sát) là những trẻ dưới 16 tuổi có biểu hiện viêm gan cấp tính (không do virus viêm gan A, B, C, D, E) với men gan tăng trên 500 IU/l (SGOT hoặc SGPT) và thời gian xuất hiện triệu chứng bắt đầu từ 1/10/2021 đến nay.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra viêm gan cấp tính ở trẻ em nêu trên vẫn chưa được xác định. Các cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang được tiến hành.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp tạm thời phòng bệnh:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi hắt hơi

- Đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân

- Phối hợp với ngành y tế để tiêm chủng an toàn vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi đầy đủ, đúng lịch.