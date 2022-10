Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng vọt

So với tuần trước, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đã tăng tới gần 400 trường hợp.

Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Ảnh: goodPx.

Do đang trong cao điểm mùa dịch, số ca mắc sốt xuất huyết của Việt Nam, tiêu biểu là Hà Nội, vẫn ở mức cao. Đáng nói, trái với xu hướng giảm của cả nước, Hà Nội đang ghi nhận tình hình dịch ngày càng phức tạp.

Số ca mắc mới tăng vọt

Theo báo cáo gần nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 1.420 ca mắc sốt xuất huyết (so với 1.034 trong tuần trước đó).

Các bệnh nhân được phát hiện tại toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, số lượng bệnh nhân tập trung chủ yếu ở một số địa phương như Đan Phượng (251), Thanh Oai (142), Phú Xuyên (89), Nam Từ Liêm (79), Đống Đa (63).

Thống kê số ca mắc và nghi mắc sốt xuất huyết Dengue theo tuần trong 2 năm 2021, 2022. Nguồn: CDC Hà Nội.

Cộng dồn năm nay, thành phố đã có tất cả 8.199 ca mắc sốt xuất huyết, 5 trường hợp không may tử vong. Số ca mắc tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái (2.482 ca, 0 trường hợp tử vong).

Các bệnh phân bố tại 30/30 quận, huyện; 517/579 xã, phường, thị trấn. Loại virus Dengue xuất hiện trong cộng đồng là DENV1 và DENV2, DENV4.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận thêm 38 ổ dịch mới tại Thanh Oai (7), Thanh Trì (6), Bắc Từ Liêm (5), Đan Phượng (4), Đống Đa (2), Thanh Xuân (2), Phúc Thọ (2), Hoài Đức (2), Đông Anh (1), Hà Đông (1), Thạch Thất (1), Nam Từ Liêm (1), Hai Bà Trưng (1), Chương Mỹ (1), Mê Linh (1), Quốc Oai (1).

Trong năm 2022, toàn thành phố đã có tổng cộng 720 ổ dịch tại 30/30 quận, huyện. Còn 156 ổ dịch đang hoạt động tại 25 quận, huyện.

Trong đó, một số ổ dịch đang hoạt động có nhiều bệnh nhân là thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất (173), Ngọc Đình, Hồng Dương, Thanh Oai (49), Phượng Trì, thị trấn Phùng, Đan Phượng(41).

Trong khi đó, tín hiệu tích cực là số lượng ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có xu hướng giảm. Cụ thể, số liệu của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho thấy trong tuần qua, cả nước có thêm 9.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết, một ca tử vong tại Bình Dương.

So với tuần trước đó, số ca mắc đã giảm 13%, số người nhập viện cũng giảm 13,2%. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước có ghi nhận 258.480 ca mắc sốt xuất huyết, 102 trường hợp không may qua đời. Số ca mắc tăng tới 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi số ca tử vong tăng 81 trường hợp.

Dịch sốt xuất huyết sẽ tiếp tục phức tạp

Cục Y tế Dự phòng dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết và tử vong do dịch bệnh này sẽ tiếp tục tăng do cao điểm hàng năm là từ tháng 7 đến 11.

Trong khi đó, CDC Hà Nội thừa nhận số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng so với tuần trước và dự báo con số này có thể vẫn gia tăng trong thời gian tới.

Nhân viên y tế đến các khu dân cư để hướng dẫn, xử lý các khu vực có nguy cơ cao sinh sản muỗi lây truyền sốt xuất huyết. Ảnh: SYT Hà Nội.

Trong tuần qua, ngành y tế Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại: ổ dịch tổ 5, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm; thôn Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên; ổ dịch tổ 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm và ổ dịch thôn Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ.

Trong thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại xã, phường, thị trấn đã xuất hiện ổ dịch, nơi có ổ dịch cũ phức tạp hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cao.

Ngoài ra, cơ quan này cũng duy trì giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời.

Tại các địa phương, CDC Hà Nội cũng huy động các ban ngành, đoàn thể và những lực lượng khác tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.