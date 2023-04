Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng

Hôm nay, số ca mắc Covid-19 ở nước ta tăng lên mốc 261 trường hợp. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc có xu hướng tăng cao.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 12/4, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 261 trường hợp mắc Covid-19, tăng 75 ca so với ngày 11/4.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.528.303 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 11/4, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tăng qua 3 ngày liên tiếp. Nguồn: BYT.

Theo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 9 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy qua mặt nạ.

Trong ngày 11/4, cả nước có 25.801 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.058.420 liều.

Trước đó, trao đổi với Zing, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết số ca mắc Covid-19 gia tăng nhưng không đột biến. Nguyên nhân là gần đây thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, không chỉ Covid-19 mà bệnh nhân cúm cũng tăng. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài tiêm vaccine Covid-19, hệ miễn dịch chúng ta có được từ vaccine cũng đã suy giảm, khiến nhiều người tái nhiễm với nCoV.

“Số ca mắc có tăng nhẹ nhưng thành phố vẫn duy trì được sự kiểm soát đối với dịch Covid-19 và chưa ghi nhận sự xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2. Đa số ca mắc đều có biểu hiện nhẹ và được chỉ định điều trị tại nhà. Những trường hợp phải nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền”, ông Khổng Minh Tuấn nói.