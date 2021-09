Số bệnh nhân nặng và tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

"Nhìn vào đồ thị hàng ngày có thể thấy ca tử vong ở thành phố đang giảm dần dần, tuy nhiên, số lượng này vẫn còn cao", Phó giám đốc Sở Y tế cho biết.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 25/9, thành phố ghi nhận thêm 3.370 bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nặng, được chuyển đến bệnh viện tầng 2 và tầng 3.

Số người tử vong trong ngày 24/9 là 123 bệnh nhân, giảm 17 ca so với ngày trước đó. Cộng dồn từ 1/1 đến nay, thành phố có 14.247 người tử vong vì Covid-19.

Số ca tử vong tại TP.HCM từ ngày 22/8 đến 24/9 Theo Sở Y tế TP.HCM. Nhãn 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/9 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 Số lượng F0 tử vong người 340 292 266 242 287 271 256 245 335 303 217 250 256 222 233 253 263 203 195 188 200 228 199 189 160 166 165 182 163 184 181 175 140 123 Xu hướng ca tử vong

Chia sẻ với Zing chiều 25/9, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết số ca F0 mới nhập bệnh viện tầng 2, tầng 3 tại thành phố đã giảm hơn nhiều so với giai đoạn trước.

"Nhìn vào đồ thị hàng ngày có thể thấy ca tử vong ở thành phố đang giảm dần dần, tuy nhiên, số lượng này vẫn còn cao. Nguyên nhân là ca tử vong do Covid-19 phản ánh quá trình điều trị kéo dài, từ khi nhập viện đến lúc diễn biến xấu và can thiệp các biện pháp hỗ trợ hồi sức. Số ca tử vong hiện nay đa số là bệnh nhân cũ, nặng, đã điều trị kéo dài", TS Châu cho biết.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết chiến lược điều trị Covid-19 tại thành phố trong giai đoạn này tập trung vào 2 nhánh. Thứ nhất là đẩy mạnh chăm sóc F0 tại cộng đồng (tại nhà), thứ 2 là củng cố hệ thống y tế để đủ sức điều trị ca bệnh nặng, không để xảy ra tình trạng F0 diễn biến nặng và tử vong.

Do đó, ngành y tế đang dốc toàn lực để cứu chữa cho các trường hợp bệnh nặng. Hy vọng kết hợp với độ bao phủ vaccine nhanh và rộng, thành phố có thể sớm vượt qua dịch bệnh.

Trong đó, tại tầng 3, số lượng bệnh nhân đang được điều trị là 2.962 ca, chiếm tỷ lệ 7,4% so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3.

Tổng số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ hô hấp là 6.529 người, chiếm tỷ lệ 16,4% so với tổng ca đang nằm viện và 6,8% so với tổng số F0. Số lượng này giảm nhẹ so với hôm qua (16,5% và 7%).

Số ca nặng đang thở máy xâm lấn là 892 người, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng ca đang nằm viện và 0,9% so với tổng số F0.