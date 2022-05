SNSD sau 15 năm

Theo Allkpop, SNSD hiện là nhóm nữ thế hệ 2 duy nhất vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ trong suốt 15 năm hoạt động. Dù cùng nhóm hay riêng lẻ, họ đều thành công với con đường đã chọn.

Ngày 17/5, màn tái hợp của nhóm nhạc nữ quốc dân – SNSD nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động được giới truyền thông tiết lộ. Trở lại với đội hình 8 người sau thời gian dài gián đoạn song cái tên SNSD đã cho thấy sức hút không hề sụt giảm khi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu hot search trên Naver – cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

Nếu thế hệ đầu tiên là người đặt nền móng, những thần tượng Gen 2 đã góp phần đưa Kpop vươn tầm thế giới. Đây cũng được xem là giai đoạn hoàng kim của Kpop khi chứng kiến sự ra đời của nhiều tên tuổi đã trở thành huyền thoại. Trong đó, SNSD là một trong những đại diện nổi bật cũng là nhóm nhạc nữ thế hệ 2 duy nhất còn tồn tại và nổi tiếng.

SNSD xác nhận trở lại với đội hình 8 thành viên nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động. Ảnh: Naver.

Theo Newsen, 15 năm trôi qua với vô số nhóm nhạc ra mắt song SNSD vẫn luôn là tường thành vững chắc trong lòng người hâm mộ cũng như các thần tượng Kpop qua nhiều thế hệ. Dù không ít kỷ lục đã bị phá vỡ, danh xưng “nhóm nhạc nữ quốc dân” vẫn thuộc về các cô gái nhà SM. Các nhà phê bình âm nhạc cũng coi nhóm là một trong những đại diện tiêu biểu của nền văn hóa xứ kim chi.

Tường thành vững chắc qua nhiều thế hệ Kpop

Sau sự tan rã của các nhóm nhạc nữ thế hệ đầu như S.E.S và Fin.K.L, nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc chứng kiến sự bành trướng của loạt thần tượng nam với những cái tên tiêu biểu như TVXQ, Big Bang hay Super Junior. Chỉ đến khi SNSD xuất hiện, các nhóm nhạc nữ mới dần lấy lại được sự chú ý.

Chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2007 với vai trò tương đương Super Junior - nhóm nhạc nam nổi tiếng đình đám ở thời điểm đó, SNSD bị coi như “cái gai trong mắt” của một bộ phận người hâm mộ. Bên cạnh đó, việc liên tiếp vướng phải những tin đồn vô căn cứ như vô lễ, cặp kè với tiền bối hay phẫu thuật thẩm mỹ khiến các thành viên trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Đỉnh điểm vận xui của nhóm xảy ra tại sự kiện Dream Concert 2008 khi người hâm mộ các nghệ sĩ khác đồng loạt tắt đèn cổ vũ và im lặng trong suốt 10 phút SNSD trình diễn. Sân khấu lớn lúc đó trở thành biển đen lạnh lẽo và đáng sợ. Đây chính là ký ức đáng buồn nhưng cũng đáng nhớ trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của các cô gái nhà SM.

SNSD được coi là biểu tượng của văn hóa và âm nhạc Kpop. Ảnh: Twitter.

Tham gia chương trình Healing Camp, Yoona cho biết: "Khi quảng bá album đầu tiên Into The New World tại Dream Concert, chúng tôi đã phải trình diễn trong sự tẩy chay của khán giả. Suốt 10 phút, sân khấu tối đen, im ắng như chỗ không người. Thế nhưng cả nhóm cố gắng tập trung vào tiết mục và những ánh sáng màu hồng le lói giữa vùng tối đen”.

Những tưởng các cô gái sẽ gục ngã sau khi bị khán giả thể hiện thái độ quay lưng, thế nhưng chính sự kiện này đã trở thành động lực khiến họ có bước trỗi dậy mạnh mẽ. Một năm sau biển đen tẩy chay, nhóm tái xuất ngoạn mục với Gee - bản hit đưa SNSD lên vị thế girl group hàng đầu Kpop. Kể từ đây, sự nghiệp của nhóm nữ nhà SM không ngừng thăng tiến.

Theo Korea Times, Gee chính là ca khúc mở đường cho chuỗi thành tích đáng nể của SNSD. Sau Gee, sản phẩm của họ cứ ra mắt là thành hit. Đặc biệt, bản hit Tell Me Your Wish vào năm 2008 với tạo hình nữ thủy thủ trưởng thành, gợi cảm đã giúp các cô gái nhà SM có cú lột xác ngoạn mục, đưa tên tuổi của nhóm vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.

Giai đoạn 2012-2013 đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của SNSD khi thử nghiệm những phong cách mới mẻ. Không chỉ ở Hàn Quốc mà truyền thông phương Tây cũng dần chú ý đến âm nhạc của họ sau khi I Got A Boy lọt vào danh sách 100 ca khúc định hình thập kỷ 2010s do Billboard bình chọn.

Bước sang năm 2014, nhóm tiếp tục có khoảng thời gian khó khăn khi các thành viên lần lượt vướng lùm xùm hẹn hò. Đặc biệt, scandal khiến SNSD có nguy cơ tan rã chính là sự rời đi bí ẩn của thành viên chủ chốt – Jessica. Tuy lý do không được tiết lộ, đa số ý kiến cho rằng việc nữ idol rời nhóm khi đang ở đỉnh cao danh vọng xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết.

Từ concept, âm nhạc đến thời trang, phong cách của SNSD đều trở thành xu hướng. Ảnh: Naver.

Sự việc này khiến nhóm chịu tổn thất đáng kể song các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động và cố gắng lấp đầy chỗ trống của Jessica với đội hình 8 người. Và thành công của loạt sản phẩm sau đó như Lion Heart, Party, All Night, Holiday chính là minh chứng rõ nét cho vị trí không thể thay thế của nhóm.

Năm 2021, Tiffany, Seo Hyun và Soo Young quyết định rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp hoạt động solo song họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. SNSD vẫn tiếp tục thành công với 5 thành viên dưới tên gọi mới là Oh!GG. Theo Naver, tuy không quảng bá rầm rộ, ca khúc Lil Touch vẫn trở thành hit khi đứng đầu nhiều BXH nhạc số, phá kỷ lục của loạt nghệ sĩ nhà SM.

Tờ New daily từng viết kỳ tích mà SNSD đạt được không phải là danh hiệu hay giải thưởng được tính bằng số, yếu tố khiến họ được tôn vinh là “tường thành Kpop” chính là tình cảm của công chúng. Hiếm có nhóm nhạc đông thành viên nào mà tất cả đều được khán giả nhớ mặt gọi tên. Cũng hiếm có nhóm nữ nào sở hữu chuỗi hit được lưu truyền qua nhiều thế hệ như các cô gái nhà SM.

Âm nhạc của họ được vang lên ở mọi nơi, ngay cả trong những sự kiện mang ý nghĩa trọng đại và cứ thế đi vào lòng công chúng một cách tự nhiên nhất. Sự nổi tiếng của SNSD còn đem đến thành tựu lớn về mặt thương mại và du lịch.

Dấu ấn cá nhân mạnh mẽ

Tờ Newsen từng nhận xét về SNSD: “Khi hoạt động nhóm, họ là một huyền thoại. Khi tách ra solo, họ khẳng định đẳng cấp”. Dù mỗi người đều chọn cho mình hướng đi riêng, điểm chung của tất cả thành viên là sự thăng hạng về ngoại hình và danh tiếng.

Trong SNSD, Tae Yeon là người có sự nghiệp âm nhạc solo thành công nhất và cũng là một trong những giọng ca được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận. Cô gặt hái được loạt giải thưởng danh giá với chuỗi hit Fine, I, Rain, Spark, Four Seasons...

Sản phẩm mới nhất đánh dấu màn trở lại solo sau 2 năm 3 tháng của giọng ca chính SNSD - Invu nhanh chóng thâu tóm nhiều BXH âm nhạc Hàn Quốc. Trang Xports News khẳng định mỗi lần Tae Yeon phát hành sản phẩm đều ghi nhận thêm nhiều kỷ lục.

Tất cả thành viên SNSD đều gặt hái được thành công ở các lĩnh vực mà họ lựa chọn. Ảnh: Naver.

Trong khi trưởng nhóm tỏa sáng ở mảng âm nhạc, em út lại phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực phim ảnh. Mới đây, cô xuất hiện trong bộ phim 18+ Love and Leashes với vai nữ chính nóng bỏng, rũ bỏ hoàn toàn những nhân vật mang hình tượng gái ngoan trước đó. Sau tác phẩm này, mỹ nhân 31 tuổi tiếp tục có 3 dự án ra mắt trong năm nay gồm Thief: The Sound of the Sword, The Jinx's Lover và Holy Night: Demon Hunters.

Thành viên lấn sân sang diễn xuất sớm nhất SNSD cũng là chủ nhân của loạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực phim ảnh là Yoona. Từng bị coi là "bình hoa di động", sau nhiều năm chăm chỉ rèn luyện, mỹ nhân nhà SM được xếp vào hàng minh tinh nổi tiếng nhất nhì xứ kim chi.

Năm nay, Yoona tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim Big Mouse, hợp tác cùng Lee Jong Suk. Bên cạnh đó, các dự án Confidential Assignment 2: International, 2 O’Clock Date cũng đang được khởi quay. Ngoài phim ảnh, người đẹp sinh năm 1989 còn bận rộn làm người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng.

Dù mỗi người hoạt động một lĩnh vực, họ vẫn giữ được mối quan hệ gắn bó trong nhiều năm. Ảnh: Twitter.

Không đóng phim liên tục, Yuri vẫn nắm trong tay những vai diễn chất lượng. Năm 2021, giọng ca 8X gặt hái được thành công ngoài mong đợi ngay từ lần đầu tiên đóng phim cổ trang. Sau hiệu ứng của Bossam: Steal the Fate, cô được mời đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Dolphin, dự kiến lên sóng vào năm 2023.

Vừa qua, Yuri tái xuất khán giả với vai trò huấn luyện viên của show tuyển chọn tài năng mang tên My Teenage Girls.

Tương tự Yuri, sự nghiệp diễn xuất của Soo Young đang bước đầu khẳng định dấu ấn. Năm 2021, cô gây chú ý với phim truyền hình Bước chạy đến trái tim, tác phẩm điện ảnh Đêm giao thừa và web drama Tôi và anti fan kết hôn. Sắp tới, nữ ca sĩ - diễn viên trở lại với dự án truyền hình Tell Me Your Wish, đóng cùng Ji Chang Wook.

Giữa dàn mỹ nhân đình đám, Hyo Yeon nổi bật nhờ cá tính độc đáo và khả năng vũ đạo mạnh mẽ. Trước đó, nữ thần tượng sinh năm 1989 đã phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân qua loạt single Mystery, Badster, Dessert, Second… Song song nghiệp ca hát, Hyo Yeon còn là DJ nổi tiếng. Cuối năm 2021, cô và Tae Yeon là hai thành viên SNSD được chọn gia nhập vào nhóm nhạc dự án Girls On Top của SM Entertainment và gặt hái nhiều thành tích với sản phẩm debut Step Back.

Dù hoạt động solo hay cùng một nhóm, SNSD vẫn được công nhận là tường thành Kpop.

Sau khi rời SM Entertainment, Tiffany chủ yếu hoạt động ở thị trường Mỹ. Loạt sản phẩm như Born Again, Magnetic moon… cho thấy sự "lột xác" trong phong cách và cá tính âm nhạc của mỹ nhân SNSD. Năm ngoái, Tiffany trở về Hàn Quốc để làm giám khảo show tuyển chọn Girls Planet 999. Năm nay, cô có màn tái xuất đáng mong đợi với vai diễn trong The Youngest Son of a Conglomerate, hợp tác cùng Song Joong Ki, Shin Hyun Bin…

So với các chị em trong nhóm, Sunny có phần im hơi lặng tiếng. Song cô lại là cái tên nổi tiếng với nhiều khán giả yêu thích chương trình giải trí trên truyền hình hoặc đài phát thanh. Với lối dẫn dắt khéo léo, cùng cách ứng xử duyên dáng, mỹ nhân nhà SM Entertainment thường xuyên được mời tham gia các show tạp kỹ ăn khách như Spicy Girls, Idea Panda, Legendary Trainee…